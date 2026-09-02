Domotek Volley, Zambolin si presenta: ‘Vogliamo un gruppo coeso e salvezza, poi sognare’

La Domotek Volley ha ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico di Paolo Zambolin, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e scoutman a supporto di mister Antonio Polimeni in vista del primo storico campionato di Serie A2. Classe 1972, Zambolin porta con sé un curriculum internazionale costruito in oltre trent’anni di carriera tra i massimi palcoscenici del volley italiano e mondiale. Un valore aggiunto per il progetto amaranto, pronto ad affrontare le sfide del campionato cadetto.

Zambolin vanta incarichi in club maschili di primissimo piano come Gas Sales Piacenza e Leo Shoes Modena, dove ha lavorato al fianco del leggendario Julio Velasco, oltre a importanti esperienze con Volley Reggio Emilia, Parma e Zurigo. La sua competenza è riconosciuta anche in ambito internazionale, avendo fatto parte degli staff tecnici delle nazionali di Slovacchia e Qatar. È stato inoltre analista tecnico ufficiale per tutte le finali della World League e della VNL. Ha contribuito in maniera significativa alla crescita del movimento femminile, lavorando in piazze prestigiose come Firenze, Vicenza, Giaveno e Crema, e con le selezioni nazionali di Colombia e Bulgaria.

Arrivato a Reggio da tre giorni, Zambolin ha già avuto modo di conoscere la città: “La città è bella, mi sembra una città a misura d’uomo, con alcuni scorci veramente molto belli. Le prime impressioni sono assolutamente buone, una città in cui sia facile vivere e, da quello che so, anche con molta passione per lo sport“.

E l’entusiasmo è palpabile: “I settemila dell’anno scorso, la cavalcata del triplete, penso che abbia fatto un po’ la storia recente di questo mondo pallavolistico. L’entusiasmo si tocca veramente giorno dopo giorno“.

Sulle ambizioni della squadra, il vice allenatore è chiaro: “L’obiettivo deve essere quello di un po’ tutte le neopromosse: consolidarsi, raggiungere una salvezza tranquilla. Poi, una volta fatti questi punti, nulla ci vieta di poter pensare di fare quello step in più e arrivare ai playoff“.

Tuttavia, Zambolin sottolinea un aspetto fondamentale: “Costruire una chimica di gruppo. Ho visto tante volte squadre più attrezzate ma non unite, che non hanno raggiunto i risultati. Noi dobbiamo cominciare a essere un gruppo bello coeso per uscire dalle difficoltà che si paleseranno in un campionato lungo. La A2 non è per nulla facile, ci sono tante squadre attrezzate. Noi siamo delle matricole, ma squadre come la nostra sono attrezzate. Ci sono almeno tre-quattro squadre che tutti gli addetti ai lavori dicono che mettono avanti, ma un conto è fare il “fantavolley” e un conto è andare in palestra tutti i giorni“.

Prima del debutto, Zambolin si recherà a Modena per il girone degli Europei come statistico per la Federazione Europea: “Avrò l’occasione di vedere qualche giocatore di nazionali meno conosciute e anche il nostro Klemen Sen, come giocherà e si allenerà“. Sul Palacalafiore, il nuovo vice allenatore ha ricordi lontani: “L’ultima volta ci sono stato nella stagione 2018-2019 quando giocava Vibo e io ero assistente a Modena, impianto meraviglioso“.