Don Zampaglione: ‘Auguri Reggina, scappiamo da questa categoria’

Sono 111…BUON COMPLEANNO CARA REGGINA!!! È dal 1996 che “calpesto” l’erba del S.Agata e del Granillo – ci dice don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano Sport, Turismo e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova – nell’indirizzare i suoi auguri di buon compleanno alla Reggina.

“Al S.Agata ho avuto la gioia di fare tantissimi incontri e tanti si sono preparati a ricevere il sacramento della Cresima. Seguivano con entusiasmo i vari incontri e nei loro volti vedevo la voglia di conoscere Gesù Cristo. Posso affermare – ci dice don Giovanni Zampaglio – che i giovani-calciatori sono “assetati” di Cristo. Il calcio come gli altri sport è l’immagine della vita e della società. Bisogna, come dice Papa Francesco, giocare pensando al bene del gruppo, allora è più facile ottenere la vittoria.

Auguro alla società (allenatore, giocatori, addetti ai lavori) di stare UNITI e di fare GRUPPO. L’unione fa la forza. Stando uniti si raggiungono gli obiettivi. (Bisogna “scappare” – è quello che ho detto al presidente Minniti in questi giorni – da questa categoria. LA REGGINA NON MERITA QUESTA CATEGORIA!!!). Auguro a tutti i calciatori (non solo quelli della Reggina) di TESTIMONIARE VALORI. I vostri beniamini vi guardano, vi ammirano, vi osservano e poi emulano le vostre gesta o giocate. Vivete in maniera autentica i valori dello sport: l’amicizia, la sana competizione, il rispetto dell’altro e della propria persona. La Reggina in questi 111 anni ha scritto tantissime belle pagine che nessuno può cancellare e ognuno può raccontare ai posteri.

Di questa storia hanno fatto parte tanti presidenti, allenatori, calciatori e addetti ai lavori. La Reggina va “rilanciata” e riportata nell’Olimpo del calcio. L’ultimo pensiero è per i tanti tifosi che seguono la squadra anche in serie D. Continuate a travolgere con la vostra passione e presenza la squadra amaranto. La Reggina ha bisogno di voi. Ha bisogno del dodicesimo uomo in casa e in trasferta. BUON COMPLEANNO REGGINA: UNITI SI VINCE e INSIEME si raggiungono i traguardi. Forza Reggina, sono convinto che ritorneranno i tempi belli… ritorna a far “esplodere” il Granillo e far Sogn..A (re)* Reggio e i Reggini!!!”