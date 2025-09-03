Regionali Calabria, Di Cesare e Lucano candidati nelle liste Avs: ‘Il nostro contributo al Csx’

La prof.ssa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla prossima tornata elettorale e così anche il sindaco di Riace

“Ho accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra – Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza)”.

Con queste parole, la professoressa Donatella Di Cesare annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Calabria.

Nel suo messaggio pubblicato su Facebook, Di Cesare ha sottolineato il suo impegno al fianco della coalizione di centrosinistra, guidata da Pasquale Tridico, e ha chiesto il sostegno dei cittadini:

“Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto, offriremo il nostro contributo alla vittoria della coalizione del centrosinistra. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza”.

La discesa in campo di Di Cesare

La candidatura della professoressa Donatella Di Cesare ha suscitato un ampio dibattito politico, con polemiche che hanno accompagnato la sua discesa in campo, soprattutto a seguito di un suo tweet in memoria della brigatista Barbara Balzerani. Questo episodio ha scatenato dure critiche da parte del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, ma anche una forte difesa da parte degli alleati del centrosinistra.

Il candidato presidente per il centrosinistra in Calabria, Pasquale Tridico, ha difeso apertamente Di Cesare, rispondendo alle critiche e sostenendo la sua candidatura come segno di impegno per il futuro della regione.

Mimmo Lucano si schiera

In un altro post su Facebook, Di Cesare ha condiviso un’intervista pubblicata su Il Manifesto, in cui Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ed eurodeputato eletto con Alleanza Verdi e Sinistra, annuncia anche la sua candidatura alle regionali in Calabria con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Lucano ha dichiarato di aver preso questa decisione “dopo aver assistito al linciaggio a cui è stata sottoposta Donatella Di Cesare”, aggiungendo che “hanno provato a chiuderle la bocca”.

Fonte: AGI