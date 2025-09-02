Regionali, Tridico punge ancora: “Occhiuto ha pensato di fare il furbo. Si è inventato il suo Papeete” – VIDEO

“Occhiuto ha pensato di fare il furbo. Si è inventato il suo Papeete: dimissioni lampo e ricandidatura immediata. Convinto di fregare tutti.

Questo non è rispetto per i calabresi. È l’ennesimo trucco di potere. È l’arroganza di chi tratta la Regione come fosse roba sua.

Ma i calabresi la realtà la conoscono bene. Conoscono una sanità distrutta, strade impraticabili, giovani costretti a partire.

Serve un progetto vero per la Calabria. Non le manovre di palazzo di chi usa le istituzioni solo per tenersi la poltrona”. Cosi sui social Pasquale Tridico, attraverso un post che riprende anche la sua recente ospitata nella trasmissione ‘In Onda’ di La7.