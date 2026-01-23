Addio Valentino, Donatella Versace: ‘Il 1° che ho visto quando ho saputo della morte di Gianni’
La regina della moda italiana si è presentata alla camera ardente vestita di rosso: "Un genio dal cuoro d'oro"
23 Gennaio 2026 - 07:01 | di Redazione
Roma saluta Valentino Garavani. E tra le voci più ascoltate, all’uscita della camera ardente, c’è quella di Donatella Versace.
Parole semplici, dirette, cariche di memoria e affetto per uno dei simboli assoluti della moda italiana.
“Valentino – ha detto Donatella Versace – è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno detto che mio fratello era morto. Lui e Giancarlo Giammetti (compagno di una vita e socio, ndr) sono venuti subito da me a Roma, in Piazza di Spagna”.
Non solo stile e passerelle, ma un rapporto umano fatto di ironia, leggerezza e attenzione per gli altri.
“Un aneddoto? Ce ne sarebbero, ma forse non è il caso. Era un signore con un cuore d’oro, un genio. Era simpatico, gli piaceva stare bene, divertirsi e soprattutto pensava molto agli altri, alle persone intorno a sè”.
E infine:
“La nuova generazione deve imparare da lui”.
I funerali di Valentino si terranno venerdì 23 gennaio, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. Sarà l’ultimo saluto a uno dei simboli più riconosciuti dello stile italiano nel mondo.
Fonte: Repubblica