Addio Valentino, Donatella Versace: ‘Il 1° che ho visto quando ho saputo della morte di Gianni’

Roma saluta Valentino Garavani. E tra le voci più ascoltate, all’uscita della camera ardente, c’è quella di Donatella Versace.

Parole semplici, dirette, cariche di memoria e affetto per uno dei simboli assoluti della moda italiana.

“Valentino – ha detto Donatella Versace – è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno detto che mio fratello era morto. Lui e Giancarlo Giammetti (compagno di una vita e socio, ndr) sono venuti subito da me a Roma, in Piazza di Spagna”.