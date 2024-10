Redel, Donati post Castanea: ‘Sfida utile, serve ulteriore concentrazione. Vi aspettiamo numerosi al Sant’Ambrogio’

La Pallacanestro Viola continua la sua preparazione in vista dell’inizio di campionato. A margine del match disputato al PalaLumaka contro il Castanea di Messina, Elias Donati uno dei protagonisti della stagione da poco iniziata ha rilasciato ai microfoni di CityNow, una serie di considerazioni che fotografano esattamente il momento attuale neroarancio in vista del Trofeo Sant’Ambrogio di giovedì 19 e venerdì 20 settembre e dell’inizio di campionato fissato per il 29 di questo mese col trasferta di Marigliano.

Leggi anche

La partita vinta contro Castanea

“Una sfida utile perché bisogna capire cosa va bene e cosa va male, abbiamo fatto due primi buoni quarti, nel secondo tempo abbiamo staccato la spina, invece bisogna mantenere la squadra gestendo l’intensità come indice per la partita”.

Altre sensazioni al PalaLumaka

“Bisogna mantenere la concentrazione a prescindere dal nostro palazzetto e da dove disputiamo le partite, stiamo andando avanti e continuiamo ad allenarci”.

Una considerazione sull’avversaria odierna

“Una bella squadra ed intensa il Castanea, non molla mai, sarà una bella sfida durante il campionato”.

Gli schemi di Cadeo

“Il nostro punto forte è la difesa, bisogna lavorarci molto. Abbiamo delle lacune, la cosa più importante è difendere per poi attaccare in quanto siamo una squadra fisica e giovane”.

Il trofeo Sant’Ambrogio (18-19 settembre al PalaCalafiore)

“Non vediamo l’ora di giocare il Trofeo Sant’Ambrogio, invitiamo la città tutta a parteciparvi: cittadini e tifosi”.

Lo stato attuale ed i margini di miglioramento