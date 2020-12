Natale, la donazione di Rotaract e Rotary al GOM di Reggio Calabria

L'U.O.C. Neonatologia-TIN-Nido del GOM di Reggio Calabria ha ricevuto una donazione in occasione del Natale. L'attenzione dei club Rotaract e del Rotary Nord cittadino si è rivolta proprio alle mamme, ai bambini ricoverati ed agli operatori sanitari che lavorano nel reparto.

Una donazione speciale al Grande Ospedale Metropolitano

Da quando è iniziata la pandemia Sars Covid-19, la solidarietà per l’U.O.C. Neonatologia-TIN-Nido del GOM non è mancata ed ora, a dare la bella notizia è stata proprio la direzione dell'ospedale.

La donazione comprende 5 comode poltrone reclinabili provviste di poggiapiedi per le donne che devono allattare in Terapia Intensiva Neonatale (TIN).

La consegna è avvenuta lo scorso venerdi, 11 dicembre, dal Presidente del Rotaract Club di Reggio Calabria Marco Parisi e dalla segretaria del Rotary Club Reggio Calabria Nord Melissa Martino, alla presenza del Commissario Straordinario del GOM Ing. Iole Fantozzi, del Direttore Amministrativo dott. Francesco Araniti e del Direttore ff dell’UOC dott.ssa Isabella Mondello.

Una donazione che ha un duplice valore, materiale e morale, poiché le madri dei piccoli pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale sono soggette ad emozioni molto forti, stress e tensione determinate dalla preoccupazione per la salute dei loro figli.

La nota di ringraziamento dell'ospedale

"Le aspettative di ogni madre sono quelle di portare a termine la gravidanza, tornare a casa con i loro bambini e di allattarli comodamente seduti sul proprio divano circondati dall’affetto del marito e dei familiari, nel massimo comfort. La nascita pretermine o di un bambino con patologia comporta, invece, una lunga permanenza in ospedale, talvolta per mesi, e l’impatto con la terapia intensiva neonatale, fatta di monitor, fili, tubicini e allarmi, può essere sconvolgente per una madre.

Tutto il personale medico, infermieristico ed OSS che lavora in TIN accoglie con grande professionalità la mamma cercando di trasmetterle sicurezza e calore, ma spesso non basta. Spesso la mamma si sente inadeguata, insicura ed incapace di gestire il proprio figlio e questi sentimenti possono inibire la lattazione. Tra l’altro in epoca Covid la madre non può nemmeno avvalersi della vicinanza del marito e dei altri familiari. Spesso trascorre ore in piedi accanto alla termoculla del proprio bambino, aspettando il momento di allattare.

La grande sensibilità dimostrata da Marco Parisi e Giuseppina Scali, presidenti rispettivamente del "Rotaract Club di Reggio Calabria" e "Rotary Club Reggio Calabria Nord" per l’iniziativa presa merita un encomio. Permettere alle mamme di allattare o tirarsi il latte sedute su delle comode poltrone reclinabili provvisti anche di poggiapiedi significa favorire il comfort, la comodità, il benessere e la lattazione. E questo non è poco. Il latte materno, per i neonati ricoverati in TIN è fondamentale, talvolta salvavita. Le proprietà nutrizionali, immunologiche ed antiinfettive del latte materno sono note a tutti e nessun bambino, specie se pretermine deve essere privato di questo meraviglioso dono.

Il "Rotaract Club" ed il "Rotary Club Reggio Calabria Nord" hanno dimostrato grande sensibilità verso i più piccoli e verso le loro mamme. Il Rotaract Club, tra l'altro, aveva già donato in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, che intercorre ogni anno nel mese di ottobre, dei comodi cuscini per l’allattamento alle mamme dei neonati ricoverati in TIN. Anche questo è stato un grande gesto, un gesto che non ha avuto il dovuto riconoscimento a causa delle restrizioni legate al momento Covid, ma che invece merita di essere adeguatamente valorizzato.

La Direzione Aziendale, la Responsabile e tutto il personale della U.O.C. di Neonatologia-TIN del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ringraziano sentitamente il "Rotaract Club" e il "Rotary Club Reggio Calabria Nord"".