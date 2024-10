“Donnamare”, al Castello Aragonese la rassegna di fotografia, pittura e scultura

L’associazione NAOS Arte&Cultura, dopo essersi proposta alla cittadinanza, il mese scorso, con una mostra sul tema dell’amore, si riaffaccia alla città, nel contesto del Castello Aragonese, celebrando un amore atavico, quello per il mare, e il suo rapporto privilegiato con la figura femminile.

“Sin dalle origini della storia dell’Uomo, infatti, l’acqua e la donna sono universalmente riconosciute come fonti di vita, e hanno in comune in fascino pericoloso e le passioni travolgenti che suscitano in chi li osserva e prova a comprenderne il mistero che li anima” – come spiegano Alessandro Gallo ed Eleonora M. Barbaro, ideatori ed organizzatori della rassegna espositiva di pittura, fotografia e scultura dal titolo DONNAMARE, che inaugura i battenti sabato 22 luglio 2017 alle ore 18:00.

Partner dell’associazione, al vernissage, sarà la scuola di ginnastica ritmica Virtus Reggio, che si esibirà in una performance legata al tema della mostra.

La manifestazione prevede anche due appuntamenti culturali (un concorso-estemporanea di poesia e un concorso di narrativa breve) e un workshop fotografico-cosplay a tema “Le ninfe del mare”, he chiuderà l’evento il 29 luglio.

Gli artisti che espongono, provenienti dal territorio nazionale, sono: T. Azzar, E.M.Barbaro (Negr Art), C. Chironna, D. Curcio, A. De Masi, A. Diano, N. Fucile, A. Gallo, A. Giuffrè, V. Idá, T. Marra, G. Marrapodi Lamma, G. Murdaca, M. Padalino, V. Pileio, S. Plutino, T.C.Pons, A. Riganó, M. Romeo Schepis, A. Signorello, I. Sitibondo.

Orari di apertura al pubblico:

Dal martedì alla domenica

Mattina: 9:00-13:00

Pomeriggio: 16:00-19:00

Lunedì chiuso

Estemporanea di poesia

Domenica 23 luglio ore 17:00

Concorso-reading di narrativa breve

Venerdì 28 luglio ore 18:00

Info:

Tel: 3342141346

Email: naos.artecultura@gmail.com