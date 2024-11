Dopo 4 Oscar del Musical 2015 e un tour lungo 3 anni, “Romeo e Giulietta” arriva a Reggio Calabria

“ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo”, l’ultima produzione di David Zard, arriva a Reggio Calabria, dove sarà in scena al PalaCalafiore dal 5 al 6 febbraio, promoter la Show Net di Ruggero Pegna. Per lo spettacolo campione di incassi, sarà l’ultima tappa prima di una lunga pausa.

In tre anni di tour “ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo” ha visitato 17 diverse città italiane per complessive 28 tappe e totalizzato oltre 850.000 spettatori in 320 repliche, inclusi i 31 matinée dedicati alle scuole, di cui lo spettacolo detiene i record di rappresentazioni, suscitando un entusiasmo senza precedenti e svettando in cima alle classifiche di incassi.

Oltre alle due repliche serali, il PalaCalafiore aprirà al mattino, il 5 e 6 febbraio. “ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo” si è rivelato un titolo molto amato dai giovani delle scuole di tutta Italia, dato confermato dalle 31 matinée riservate alle scuole e andata tutte sold-out.

ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo ha ricevuto grandi riconoscimenti in Italia e all’estero, dove è stato rappresentato ad Istanbul per la seconda volta in un anno (febbraio e novembre 2015) e a Lugano dal 26 al 28 novembre.

Lo scorso 21 settembre lo spettacolo è stato protagonista indiscusso agli Oscar del Musical 2015 che si sono tenuti al Teatro Brancaccio, ricevendo ben 8 candidature e vincendo 4 premi: Migliori coreografie (Veronica Peparini), Migliori costumi (Frédéric Olivier), Miglior Spettacolo (David e Clemente Zard) e Spettacolo più votato dal web.

Il musical è tratto dall’opera di William Shakespeare; musiche e libretto di Gérard Presgurvic, versione italiana di Vincenzo Incenzo, regia e direzione artistica di Giuliano Peparini; coreografie di Veronica Peparini; Scenografia di Barbara Mapelli; Costumi di Frédéric Olivier; Casting Director e Vocal Coach Paola Neri.

Lunedì 18 gennaio alle ore 12.00 presso Palazzo Alvaro della Provincia di Reggio Calabria in Piazza Italia, si effettuerà la Conferenza Stampa di presentazione del Musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”, che andrà in scena, lo ricordiamo, nei giorni 5 e 6 febbraio al Palacalafiore di Reggio Calabria, ultima data del tour iniziato nel 2013 all’Arena di Verona.

Con il promoter Ruggero Pegna, sarà eccezionalmente presente il produttore DAVID ZARD, già produttore di Notre Dame De Paris e organizzatore dei live di Rolling Stones, Madonna, David Bowie e dei più grandi eventi internazionali, e il Consigliere provinciale delegato al Turismo e Spettacolo Dott. Francesco Cannizzaro.

ROMEO E GIULIETTA – AMA E CAMBIA IL MONDO

Reggio Calabria – PalaCalafiore

venerdì 5 febbraio 2016, ore 10.30 (€ 13.50) e ore 21.00 (prezzi in basso)

sabato 6 febbraio 2016, ore 10.30 (€ 13.50) e ore 21.00 (prezzi in basso)