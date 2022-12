Carte Reggine: il ricavato della vendita in beneficenza all'Hospice

Dopo le Calabresy e le carte ufficiali della Reggina 1914 sono arrivate le Carte Rrreggine 2 in versione Night Edition. Una novità ben accolta dai reggini, in particolar modo visto l’occhio di riguardo dedicato all’Hospice Via delle Stelle.

Le Carte Reggine ed il contributo all’Hospice

Si tratta di un mazzo di carte, per la prima volta da poker, in cui sono stati raffigurati i personaggi della movida reggina, con 4 Jolly ed una carta bonus in omaggio a Peppe Lucisano. Sono in tutto 57 le carte made by Italyan che, questa volta, ha scelto di raffigurare le persone che animano la nightlife reggina con i lori party e le loro feste fuori dal comune.

Ma dove è possibile acquistare le carte il cui ricavato andrà alla struttura di cure palliative della città di Reggio Calabria?

Il 29, 30 dicembre – 5, 6, 7 e 8 gennaio dalle 17:30 alle 19:30 sul Corso Garibaldi nello stand posizionato di fronte la chiesa di San Giorgio.