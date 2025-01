Il tuo evento da sogno? Festeggialo al Pilone by RARE

Menù personalizzati, atmosfera esclusiva e una vista mozzafiato per ogni tua ricorrenza. Tanti appuntamenti in programma

Ogni ricorrenza importante merita di essere celebrata in grande stile, in una location che renda ogni momento speciale e memorabile. Pilone by Rare, situato nella splendida cornice di Santa Trada (Villa San Giovanni), offre tutto ciò che desideri per festeggiare i tuoi eventi privati: compleanni, lauree, battesimi, comunioni e qualsiasi altra occasione che meriti di essere vissuta con eleganza e allegria.

Con la sua vista mozzafiato sullo Stretto di Messina, un servizio impeccabile ed una proposta gastronomica adatta ad ogni esigenza, il Pilone by Rare è il luogo ideale per trasformare ogni evento in un’esperienza unica.

Gli eventi al Pilone by RARE

Un menù per ogni esigenza

Per soddisfare al meglio i tuoi gusti e quelli dei tuoi ospiti, Pilone by Rare offre due opzioni principali per il tuo evento:

Giropizza : se desideri una serata informale e divertente, il giropizza è la scelta perfetta. A partire da 25 euro a persona , potrai gustare una varietà di pizze preparate con ingredienti di alta qualità, accompagnate da bevande per completare il tuo evento in modo spensierato e conviviale.

: se desideri una serata informale e divertente, il giropizza è la scelta perfetta. A partire da , potrai gustare una varietà di pizze preparate con ingredienti di alta qualità, accompagnate da bevande per completare il tuo evento in modo spensierato e conviviale. Menù Ristorante: per chi preferisce un’esperienza più raffinata, il ristorante propone menù dedicati sia a base di carne che di pesce. A partire da 35 euro a persona, potrai deliziare i tuoi ospiti con piatti curati nei minimi dettagli, realizzati con ingredienti freschi e di stagione.

Una location che fa la differenza

Ciò che rende Pilone by Rare davvero unico non è solo la qualità della cucina, ma anche la magia della location. Situato a pochi minuti dall’uscita autostradale di Villa San Giovanni, il ristorante offre una vista spettacolare sullo Stretto di Messina, con tramonti indimenticabili che faranno da cornice ai tuoi momenti speciali.

L’ambiente elegante e versatile si adatta a ogni tipo di evento, sia che tu desideri una festa intima con pochi invitati, sia che tu stia organizzando una grande celebrazione. Inoltre, il team del locale è a completa disposizione per personalizzare ogni dettaglio, dalla disposizione degli spazi alla scelta delle decorazioni.

“Organizzare un evento può essere stressante, ma con Pilone by Rare puoi contare su un servizio che mette al primo posto le tue esigenze. Dalla consulenza iniziale fino al giorno della festa, ti accompagneremo per garantire che tutto sia perfetto. E con la possibilità di scegliere tra il giropizza e il menù ristorante, ogni dettaglio sarà pensato per soddisfare le aspettative dei tuoi ospiti, senza rinunciare alla qualità e alla cura che contraddistinguono la nostra offerta”. Gli eventi in programma, da segnare sul calendario

Il Pilone by Rare si prepara ad accoglierti con un ricco calendario di eventi che renderanno ogni serata unica e memorabile. Domenica 19 gennaio 2025, non perdere lo spettacolare Drag Queen Show “Doretta e le Portinaie”, con performance uniche di Lady Aisy, Lady Godiva, Diamanda, Cherilyn e Nerisha. La serata proseguirà con karaoke a cura di Kevin Bruzzi e Andrea Labate, per poi lasciare spazio al talento e all’energia delle Drag Queen.

Il divertimento continua sabato 25 gennaio 2025 con una serata di musica dal vivo insieme a I Briganti Italian, che animeranno il palco con il loro stile inconfondibile. Un’occasione perfetta per gli amanti della buona musica, in un’atmosfera conviviale e accogliente.

E per chi cerca un tocco di eleganza, venerdì 2 febbraio 2025 il Pilone by Rare ospiterà l’evento “Red Carpet – Note d’inverno”, organizzato da Kaori e presentato da Mariangela Zaccuri. Una serata sofisticata all’insegna della musica e dello stile, pensata per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva.

Con Pilone by Rare, ogni evento diventa un ricordo indelebile. Festeggia con noi e regala ai tuoi ospiti un’esperienza che non dimenticheranno mai!

Per informazioni e prenotazioni, chiama il 329 430 7912 o visita il ristorante a Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni n. 30 (RC).

