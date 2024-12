Natale e Capodanno al ‘De Rione’: un viaggio nei sapori tra Roma e Reggio

Portando nel cuore della città i veri sapori della cucina romana, il ristorante De Rione ha conquistato reggini e turisti. Nelle poche settimane trascorse dall’inaugurazione, il locale di via Tripepi ha riscosso un successo straordinario che, presto, si estenderà sicuramente anche alle festività natalizie.

Un Natale al gusto di Roma (e non solo)

In occasione delle festività natalizie, De Rione ha preparato dei menù speciali a tema natalizio per rendere ancor più indimenticabile l’esperienza gastronomica degli avventori.

Piatti dedicati che celebrano i sapori della tradizione romana, arricchiti da tocchi locali che rendono ogni portata speciale.

Il pranzo di Natale

Per il pranzo di Natale del 25 dicembre, De Rioen propone un menù pensato per rendere omaggio alla festa più attesa dell’anno. La giornata si aprirà con un brindisi di benvenuto a base di bollicine, seguito da un antipasto che racchiude l’essenza della tradizione: un ricco tagliere di salumi e formaggi accompagnato da un crostino con coratella di abbacchio e carciofi, un piatto rustico e ricco di storia.

Protagonisti tra i primi piatti i maccheroni al ragù De Rione, simbolo della cucina casalinga, e una deliziosa lasagna con carciofi e guanciale, un connubio perfetto tra cremosità e sapore deciso. Come secondo, il capretto al forno con patate alla maggiorana rappresenta l’apice del pranzo natalizio, un piatto che profuma di tradizione e famiglia. A chiudere il pasto, un soffice di Natale al forno tostato, accompagnato da una delicata crema Chantilly, per concludere con dolcezza.

Il cenone di Capodanno

Il 31 dicembre, invece, il Cenone di Capodanno si preannuncia un evento da non perdere. La serata inizierà con un entrè di benvenuto, dove le Crespelle della tradizione e un calice di bollicine daranno il via ai festeggiamenti. Il percorso gastronomico proseguirà con una selezione di salumi e formaggi pregiati, seguiti da piatti raffinati come la tartare di manzo con carciofi su crema di pecorino romano e sapori tipici come i supplì al telefono e la frittatina cacio e pepe.

I primi piatti, pensati per sorprendere i palati più esigenti, comprendono un profumato risotto con porcini, speck e noci e un’elegante gricia al tartufo, rivisitazione in chiave festiva di uno dei piatti simbolo della cucina romana. Il secondo, con la faraona ripiena servita con purè di zucca e castagne, è accompagnato dalle immancabili lenticchie e cotechino della tradizione, simbolo di buon augurio per l’anno nuovo. Il dessert De Rione concluderà la cena tra sorrisi e brindisi, in un’atmosfera calda e festosa.

Il pranzo di Capodanno

Il pranzo del 1° gennaio prosegue il percorso con un menù altrettanto invitante, dove i sapori della tradizione romana trovano spazio in piatti ricchi e sostanziosi. Dopo un antipasto variegato con arrosticini di pecora e rollé di pollo farcito con speck, pistacchi e scamorza, i primi piatti, come il risotto ai porcini, speck e noci e i maccheroncini al sugo di capretto con ricotta salata, riportano in tavola il piacere della semplicità autentica. A chiudere il pranzo, il cosciotto di agnello cotto a bassa temperatura con patate sotto sale e la trippa alla romana, piatti che raccontano tutto il calore e la tradizione della cucina capitolina.

Per rendere ancora più speciali i pranzi della Vigilia e del 31 dicembre, Del Rione proporrà anche le Crespelle della tradizione, un omaggio alla cultura calabrese che si sposa perfettamente con la proposta romana, a dimostrazione di come due cucine possano dialogare armoniosamente.

Con la sua atmosfera conviviale e un menù che sa di casa, Del Rione si prepara ad accogliere le festività con il calore e la qualità che lo contraddistinguono. Il consiglio è di prenotare in anticipo per assicurarsi un tavolo e vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della buona cucina e della tradizione.

Quest’anno, regalatevi il piacere di un pranzo o una cena che sanno di festa e autenticità: Del Rione vi aspetta!

Maggiori informazioni

Visita il sito oppure chiama allo 09651817184.