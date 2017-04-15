Pasqua è in arrivo, ecco la ricetta del ‘caprettu’
Mancano solamente pochi giorni a Pasqua e noi di CityNow vi aiutiamo nel preparare gustose ricette da presentare ai vostri cari. Ecco la ricetta del capretto
15 Aprile 2017 - 12:46 | Redazione
Mancano solamente pochi giorni a Pasqua e noi di CityNow vi aiutiamo nel preparare gustose ricette da presentare ai vostri cari.
Il protagonista, questa volta, è il tradizionale capretto del periodo pasquale.
La ricetta è semplice ma richiede del tempo. Il consiglio che si dà è quello di lasciare in immersione la carne per 3/4 ore per assaporarne la delicatezza e percepirne le peculiarità.
LA RICETTA
INGREDIENTI
- 1 kg di capretto
- 1 l di salsa di pomodoro
- 1 cipolla rossa di tropea
- origano
- vino
- olio
- sale.
PROCEDIMENTO
Iniziamo tagliando la cipolla a spicchi. Poi laviamo il capretto sotto l’acqua e disponiamo in una pentola ampia, conservando un pò di acqua di lavaggio, con olio e la cipolla già tagliata.
Rosoliamo la carne a fuoco medio e poi cospargiamolo con dell’origano. Aggiungiamo poi una spruzzata di vino e continuiamo a rosolare il tutto.
Appena il capretto risulterà ben dorato versiamo la salsa di pomodoro. Successivamente aggiungiamo il sale e continuiamo a cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti.
Appena il sugo sarà più denso il capretto sarà pronto!
Gustiamo questa antica e tradizionale ricetta in famiglia, accompagnando la pietanza con un contorno di verdure o patate, e ovviamente concludiamo il nostro pranzo con dei dolci tipici pasquali!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie