Pasqua è in arrivo, ecco la ricetta del ‘caprettu’

Mancano solamente pochi giorni a Pasqua e noi di CityNow vi aiutiamo nel preparare gustose ricette da presentare ai vostri cari. Ecco la ricetta del capretto

Mancano solamente pochi giorni a Pasqua e noi di CityNow vi aiutiamo nel preparare gustose ricette da presentare ai vostri cari.

Il protagonista, questa volta, è il tradizionale capretto del periodo pasquale.

La ricetta è semplice ma richiede del tempo. Il consiglio che si dà è quello di lasciare in immersione la carne per 3/4 ore per assaporarne la delicatezza e percepirne le peculiarità.

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LA RICETTA

INGREDIENTI

1 kg di capretto

1 l di salsa di pomodoro

1 cipolla rossa di tropea

origano

vino

olio

sale.

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PROCEDIMENTO

Iniziamo tagliando la cipolla a spicchi. Poi laviamo il capretto sotto l’acqua e disponiamo in una pentola ampia, conservando un pò di acqua di lavaggio, con olio e la cipolla già tagliata.

Rosoliamo la carne a fuoco medio e poi cospargiamolo con dell’origano. Aggiungiamo poi una spruzzata di vino e continuiamo a rosolare il tutto.

Appena il capretto risulterà ben dorato versiamo la salsa di pomodoro. Successivamente aggiungiamo il sale e continuiamo a cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti.

Appena il sugo sarà più denso il capretto sarà pronto!

Gustiamo questa antica e tradizionale ricetta in famiglia, accompagnando la pietanza con un contorno di verdure o patate, e ovviamente concludiamo il nostro pranzo con dei dolci tipici pasquali!