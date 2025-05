Reggio, Esse Mobile: la soluzione per riparazioni e acquisto (anche ricondizionato) di smartphone, tablet e pc

C’è qualcosa di speciale nel trovare un negozio che non solo vende i prodotti che desideri, ma che è anche in grado di offrirti un servizio esperto e dedicato. Esse Mobile, situato in Via Santa Caterina n. 20 a Reggio Calabria, è uno di quei posti dove competenza e passione per la tecnologia si incontrano. Da oltre dieci anni, il negozio è diventato un punto di riferimento per chi cerca dispositivi all’avanguardia e, soprattutto, per chi ha bisogno di riparazioni rapide e professionali.

Un esperto certificato al tuo servizio

A capo di Esse Mobile c’è Nicola Sicilia, un tecnico certificato Apple con due importanti qualifiche: ACIT (Apple Certified iOS Technician) e ACMT (Apple Certified Mac Technician). Queste certificazioni non sono solo un’etichetta, ma il segno di un impegno continuo nella formazione e nella cura dei dettagli, che il titolare porta avanti con passione da anni.

Esse Mobile non è solo un negozio, è il luogo dove l’esperienza incontra la qualità.

I servizi di Esse Mobile: tecnologia e cura del cliente

Esse Mobile non si limita a vendere prodotti, ma offre una serie di servizi pensati per rendere la tua esperienza con la tecnologia unica. Ecco cosa troverai nel negozio:

Vendita di smartphone, tablet e computer : una selezione dei migliori dispositivi, inclusi i modelli più recenti di iPhone, iPad e Mac.

: una selezione dei migliori dispositivi, inclusi i modelli più recenti di iPhone, iPad e Mac. Accessori per i tuoi dispositivi Apple : per completare la tua esperienza tecnologica con accessori di alta qualità.

: per completare la tua esperienza tecnologica con accessori di alta qualità. Interventi in Ambiente Antistatico EPA : Ogni riparazione viene eseguita in un ambiente protetto da elettricità statica, per garantire la massima sicurezza del tuo dispositivo.

: Ogni riparazione viene eseguita in un ambiente protetto da elettricità statica, per garantire la massima sicurezza del tuo dispositivo. iPhone, iPad e Mac ricondizionati : se vuoi un prodotto di qualità a un prezzo più accessibile, scegli i dispositivi ricondizionati con 12 mesi di garanzia.

: se vuoi un prodotto di qualità a un prezzo più accessibile, scegli i dispositivi ricondizionati con 12 mesi di garanzia. Permuta iPhone : Se hai un iPhone vecchio, puoi permutarlo e ricevere uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello. La valutazione del tuo dispositivo sarà applicata direttamente sul prezzo del nuovo prodotto.

: Se hai un iPhone vecchio, puoi permutarlo e ricevere uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello. La valutazione del tuo dispositivo sarà applicata direttamente sul prezzo del nuovo prodotto. Riparazioni rapide in 30 minuti: se il tuo dispositivo (SAMSUNG, APPLE, XIAOMI, OPPO, ONEPLUS. MOTOROLA, REALME) ha bisogno di un intervento, Esse Mobile è pronto a restituirti il tuo dispositivo in tempi brevissimi senza sacrificare la qualità, grazie alla presenza di un laboratorio interno e ad una vasta gamma di ricambi – esclusivamente originali – già presenti nello store. Nel caso in cui i pezzi non siano disponibili, grazie alle sue partnership, il negozio garantisce la riparazione in 24/48 ore.

Che si tratti di sostituzione display, batteria e quant’altro, l’obiettivo di Esse Mobile è far tornare il dispositivo “esattamente come prima”.

Attivazioni per telefonia ed energia

Se desideri attivare un nuovo contratto o cambiare gestore, puoi farlo presso lo store di Santa Caterina. Esse Mobile è partner autorizzato di Fastweb, Linkem, Tiscali per la telefonia mobile e fissa, e di Sinergy Luce e Gas, A2A, Fastweb Energia per consulenze sulle offerte di energia elettrica e gas.

Esse Mobile non è solo un negozio, ma una vera e propria garanzia di qualità per chi cerca competenza, esperienza e un servizio dedicato. Se sei alla ricerca di un esperto Apple, di un dispositivo nuovo o ricondizionato, o di una rapida riparazione, visita Esse Mobile in Via Santa Caterina d’Alessandria n. 20/A a Reggio Calabria.

Per rimanere sempre aggiornato, segui le pagine Facebook, Instagram e TikTok.