Dpcm Natale, stop agli spostamenti in tutta Italia. Saranno feste senza amici

Fermare la terza ondata: questo è l'obiettivo del nuovo Dpcm. L'ultimo decreto emanato dal Governo detta linee dure agli italiani e nuove restrizioni in occasione delle festività natalizie. Linea dura da parte di Conte e Speranza che cercano in tutti i modi di frenare il virus e la curva dei contagi.

NUOVO DPCM: NATALE A CASA, SENZA AMICI

Sarà un Natale a casa, senza amici e parenti. Il Consiglio dei Ministri, dopo uno scontro duro, ha messo nero su bianco le nuove norme per regolamentare gli spostamenti degli italiani durante la feste natalizie.

DPCM NATALE, SPOSTAMENTI E VIAGGI TRA REGIONI

Stop agli spostamenti nel periodo delle festività natalizie.

"Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti».

Solo chi vive nelle Regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente dal 4 al 20 dicembre andando in altre Regioni in fascia gialla. Via libero ai 'viaggi' dunque solo in occasione del ponte dell’Immacolata. La conferma arriva mentre sono ancora in corso le trattative politiche per la stesura del Dpcm che sarà in vigore dal 4 dicembre. Per le prossime due settimane non ci saranno restrizioni sugli spostamenti. E dunque se la Lombardia tornerà gialla si potrà andare oltre i confini. Un passaggio che però non potrà avvenire prima dell’11 dicembre.

Sperano la Toscana e l’Emilia Romagna. Chi vive invece in fascia arancione non potrà uscire dal proprio Comune. Nuove limitazioni anche per le zone gialle scatteranno invece a ridosso delle festività e quindi nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Dunque stop agli spostamenti tra Regioni, anche in area gialla, dal 21 dicembre, divieto di raggiungere le seconde case, chiusura degli impianti sciistici, stop alle crociere e coprifuoco confermato alle 22 anche nei giorni della vigilia di Natale e Capodanno.