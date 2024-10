Drago nasconde la Reggina. Al S. Agata cancelli chiusi

L'allenatore studia soluzioni per la sua squadra ma non vuole mostrarle al suo prossimo avversario

Momento delicato per la Reggina che dopo la sconfitta con il Francavilla cerca di attuare nuove idee per un gioco migliore e accorgimenti dal punto di vista tattico. Con un comunicato apparso sul sito web ufficiale del club amaranto l’annuncio per le prossime sessioni di allenamento della squadra in vista di Juve Stabia – Reggina:

“La Reggina comunica che gli allenamenti previsti per giovedì 21 e sabato 23 febbraio si svolgeranno a porte chiuse”