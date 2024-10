Reggina, le attenzioni di Drago soprattutto su un reparto

Cerca soluzioni mister Drago. E’ il primo ad aver percepito che qualcosa non stia funzionando al meglio e nonostante le dichiarazioni a tutela del gruppo, sa bene di dover intervenire, da capire come. Oggi è difficile dare per scontato che in occasione della gara di domenica pomeriggio al Menti apporterà delle modifiche al suo schieramento tattico, le sedute di allenamento invece, fanno intendere che si cercano comunque delle alternative che possano rendere questa squadra più compatta e fluida nel gioco.

Si è parlato di una difesa barcollante, ma sotto la sua gestione si è preso un solo gol in tre partite e per giunta su calcio di rigore inesistente, si è parlato di Baclet isolato in avanti e degli esterni troppo lontani dalla parte viva del gioco, ma il vero problema il tecnico sta cercando di risolverlo dove tutti sanno che funzionando quello, ne trae vantaggio ogni reparto, il centrocampo.

E’ esattamente in quella zona che mister Drago sta cercando l’equilibrio migliore e gli uomini giusti per poter dare ulteriore copertura alla difesa e maggiore supporto al reparto offensivo. L’ago della bilancia è rappresentato da Bellomo, il giocatore che dall’arrivo del nuovo tecnico è stato collocato in una posizione che non riesce ad esaltarne le sue caratteristiche, venendo meno anche nel sostegno ai compagni.

Dando per scontato che mister Drago difficilmente rinuncerà ad uno schieramento a quattro dietro, i primi dubbi potrebbero invece riguardare il tridente offensivo. Siamo nel campo delle ipotesi, ma proprio per irrobustire la linea mediana e consentire a Bellomo di spaziare alle spalle delle punte, il numero di attaccanti potrebbe ridursi a vantaggio di un centrocampista.

Potrebbe anche non succedere nulla, nel caso in cui il tecnico riuscisse a rendere il suo 4-3-3 migliore in entrambe le fasi.

