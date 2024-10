Drive-in di Gambarie: buona la prima, pronto il secondo appuntamento

Un drive-in sotto le stelle di Gambarie, è stata questa l’idea realizzata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte che in un’estate ‘maledetta’ dal Covid ha scelto di donare a residenti e turisti un divertimento alternativo all’insegna della massima sicurezza.

Leggi anche

Niente sagre, niente discoteche, ma il cinema si. E così anzichè ritrovarsi chiusi all’interno di una sala a far da protagonista è la pista di sci della nota meta turistica. Gambarie è la montagna del cuore per i reggini che la frequentano sia d’estate che d’inverno e che, nel primo appuntamento del drive-in hanno visto ‘Joker‘ in film campione d’incassi che racconta la storia dell’antagonista di Batman.

Dopo l’inaugurazione del 12 agosto, il drive-in torna giorno 20 agosto con ‘Star Wars‘, una pellicola dal fascino intramontabile, soprattutto per gli amanti del fantasy.

Foto di Josh Amodeo