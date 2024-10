Drv dopo Reggio festeggia un fatturato record: “Interesse dalla Germania per la Calabria”

“Con un aumento delle vendite del +7%, che porta il fatturato a più di 35 miliardi di euro, il mercato turistico tedesco si avvia verso uno straordinario anno record, che nemmeno gli ottimisti si aspettavano”. E’ con queste parole che Norbert Fiebig, presidente della Deutscher Reiseverband, ha chiuso a Reggio Calabria il meeting annuale dell’associazione che raduna all’incirca l’80% della travel industry tedesca.

Tracciando un primo bilancio dell’anno che termina il 31 ottobre con la fine della stagione estiva, Fiebig ne ha rimarcato il “grande successo: i tedeschi hanno viaggiato tanto e hanno speso come mai prima. Il numero di viaggiatori è cresciuto di quasi il +4%”.

Sui riflessi economici e di futuribile sviluppo per la regione Calabria provenienti dall’aver ospitato l’importante meeting si sono soffermati diversi operatori turistici tedeschi, ribadendo l’interesse per la destinazione anche al presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio in una colazione di lavoro presso la Camera di Commercio di Reggio.

Inoltre “il congresso ha portato in Calabria anche molti media del settore – giornalisti e blogger – con lo scopo di incanalare tutta l’attenzione del settore turistico della Germania verso la Calabria, come è accaduto nei press trip che hanno preceduto e durante il congresso vero e proprio”, si legge in una nota post-evento degli organizzatori.