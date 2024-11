Dubsmash! L’app più scaricata della settimana su iPhone e Android.Scoprila ora!

di Alessandro Sica – È l’app più scaricata della settimana su iPhone e Android: permette di registrare brevi clip muovendo le labbra per cantare o recitare scene da film e programmi tv.

Il motto che accompagna Dubsmash, una nuova app che permette di girare video-selfie in playback, è «il modo divertente di comunicare».

Non a caso. La scelta tra le frasi pre-registrate e i toni già in archivio è vasta. Ma che vogliate prendere a prestito la voce dei Backstreet Boys in “As long as you love me” per fare una dichiarazione d’amore oppure quella di Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo mentre ripete il suo «Miiiii, non ce la faccio più» per sfogare le vostre seccature quotidiane, il risultato è sempre e comunque lo stesso: si ride e si fa ridere.