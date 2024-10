Due giorni di festa a Villa San Giovanni con il “Borgo in autunno”

I prossimi 17 e 18 novembre il Borgo di Piale, storico quartiere collinare di Villa San Giovanni, ospiterà la manifestazione “Piale il Borgo in Autunno”, una due giorni ricca di eventi e attività.

Organizzata dal Comitato Borgo di Piale e dalla Condotta SlowFood Versante dello Stretto e Costa Viola, con il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni, questa festa d’autunno vedrà numerosi appuntamenti.

Si partirà sabato 17 novembre alle 10.00 con il Mercato della Terra SlowFood, che vedrà la partecipazione di venti produttori locali, mercato che durerà fino a domenica sera con degustazioni e tante sorprese.

Durante i due giorni inoltre, gli artigiani nel Borgo saranno all’opera nelle loro botteghe con laboratori di ceramica, falegnameria e gioielleria, nonché con dimostrazioni per adulti e per i più piccoli.

Sabato alle ore 20.00 il Borgo si animerà con la cena “Sapori d’autunno” con menu’ fisso adulti e menu’ bambini (solo su prevendita al 328.2030088), cena dai sapori tradizionali, allietata da un pregevole concerto dei Musicofilia del maestro Aldo Gurnari, cantori della tradizione popolare nostrana.

Infine, i laboratori del gusto organizzati da SlowFood Versante dello Stretto e Costa Viola, un workshop dal titolo “Borghi sostenibili”, una degustazione a cura dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico IPALB TUR di Villa San Giovanni, tante attività domenicali pensate per i più piccoli, una visita guidata in vigna con degustazione di vini e una mostra “Forte Beleno nella storia”, organizzata in collaborazione con l’Arch. Cinzia Basile, referente Commissione Arte e Cultura della Sezione FIDAPA BPW Italy di Villa San Giovanni, Distretto Sud Ovest.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Piale Borgo in Autunno.