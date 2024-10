Il duo comico Matt & Bise a Reggio Calabria

Due giovani conosciuti tra i banchi di scuola, che si accorgono di avere la stessa passione per i video e per la comicità, si uniscono per collaborare nella realizzazione di vari format, su YouTube e Facebook, dando così vita nel 2009 al progetto “Matt & Bise” con l’apertura del loro canale YouTube.

Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, in arte Matt & Bise, vantano oggi sulla loro pagina Facebook ufficiale milioni di fans, un pubblico per lo più giovane che segue i due comici in tutti i loro divertentissimi ed irriverenti sketch.

Matt e Bise percorrono il loro Tour lungo tutta l’Italia e tra i tanti appuntamenti non manca una tappa a Reggio Calabria. I due infatti saranno ospiti al Centro Commerciale Porto Bolaro il 12 aprile alle 17:00 e presenteranno il nuovo libro “Una mamma per nemica” all’interno del Mondadori Book Store.

Modalità di partecipazione all’evento: