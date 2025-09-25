Regionali, Durigon a Reggio al fianco di Neri: giovani al centro della strategia della Lega

Venerdì 26 settembre alle ore 19.00, il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, on. Claudio Durigon, sarà in visita a Reggio Calabria per incontrare i giovani presso il Chapeau Restaurant, insieme ad Armando Neri, commissario cittadino della Lega e candidato al Consiglio Regionale della Calabria.

L’incontro, come annunciato dalla senatrice Tilde Minasi, rappresenta un’opportunità concreta di ascolto, confronto e proposta.

Calabria al centro della strategia politica della Lega

La senatrice Minasi e Neri sottolineano l’importanza della presenza costante di figure di governo nell’area metropolitana di Reggio Calabria:

“La presenza di Matteo Salvini e Claudio Durigon nella nostra regione dimostra che la Calabria non è una periferia, ma un punto centrale della strategia politica della Lega“. Entrambi gli esponenti evidenziano come lo sviluppo del Sud dipenda dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. “Vogliamo ascoltarle, valorizzarle e offrire loro strumenti concreti per restare e costruire il futuro qui”, affermano.

Durante l’incontro, saranno trattati temi cruciali come occupazione, formazione, rientro dei talenti, imprenditorialità giovanile e servizi pubblici efficienti.

“Non bastano parole e slogan”, affermano Minasi e Neri. “Servono misure concrete, in grado di trasformare le idee in cantieri e i cantieri in opportunità reali per i territori”.

Leve strategiche per un futuro sostenibile

I due rappresentanti della Lega hanno chiarito che gli assi su cui costruire una nuova fase per Reggio Calabria e la Calabria includono: legalità, infrastrutture, semplificazione amministrativa e sostegno alle imprese.

Armando Neri: “I giovani sono il motore della nostra terra”

Armando Neri ha rilanciato con forza:

“I giovani sono il motore della nostra terra. La politica deve fare la sua parte per offrire loro condizioni concrete per restare, studiare, lavorare e investire qui. Basta proclami: servono percorsi credibili, realizzabili e immediati. Mi impegno a rappresentare questa domanda di futuro con serietà e determinazione”.

La senatrice Minasi ha enfatizzato che l’appuntamento non sarà una passerella elettorale, ma un momento di “lavoro serio”. Ha aggiunto:

“La nostra responsabilità è duplice: come forza di Governo, dobbiamo trasformare visioni in cantieri e cantieri in opportunità. Come rappresentanti del territorio, dobbiamo ascoltare chi vive, studia, lotta e spera qui”.

Proposte concrete per liberare il potenziale dei giovani calabresi

Concludendo, Minasi e Neri hanno rimarcato le leve fondamentali per liberare il potenziale dei giovani calabresi, tra cui legalità, infrastrutture, trasporti, semplificazione amministrativa, efficienza dei servizi pubblici e sostegno all’autoimprenditorialità. L’on. Durigon porterà proposte concrete e un filo diretto con il Governo.

L’endorsement della Senatrice Minasi a Armando Neri

In chiusura, la senatrice Minasi ha espresso un endorsement chiaro e convinto per Armando Neri: “Armando Neri è una figura solida, competente, profondamente legata a questa città. È vicino ai bisogni reali delle persone, sa ascoltare e sa costruire. Ha una visione concreta e il coraggio di portarla avanti. Per questo sostengo convintamente la sua candidatura: Reggio Calabria ha bisogno di persone come lui, credibili, preparate e presenti”.