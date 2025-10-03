Regionali al rush finale, Durigon: ‘Lega al centro dello sviluppo calabrese. Presto ci prenderemo anche la città’

Applausi, contestazioni e piazza gremita per l’evento conclusivo della Lega a Reggio. Intervento anche di Mancuso e Toccalini

La piazza non mente. Bandiere, cori, applausi ma anche fischi e contestazioni da parte di un gruppo “no ponte”. Piazza De Nava a Reggio Calabria ha accolto la chiusura della campagna elettorale della Lega, con la presenza del vicepremier Matteo Salvini, del sottosegretario Claudio Durigon e dell’onorevole Roberto Vannacci.

Durigon: “Reggio al centro, il ponte è un’opera europea”

Claudio Durigon ha scelto la città dello Stretto per ribadire il legame della Lega con il territorio:

«Abbiamo deciso di chiudere a Reggio questa campagna elettorale. Voglio ringraziare i dirigenti, perché se la Calabria ha una squadra forte è merito di chi ci mette la faccia ogni giorno. Noi ci presenteremo nell’assise regionale con Occhiuto presidente e una squadra che vuole essere protagonista in Calabria».

Il sottosegretario ha poi ricordato l’importanza del Ponte sullo Stretto:

«Il primo atto del governo Salvini è stato il ponte, fondamentale non solo per la Calabria o per l’Italia, ma per l’Europa. Quando visito i cantieri in Trentino o in Valle d’Aosta incontro calabresi che mi dicono: grazie, perché con il ponte potranno tornare a lavorare qui. Lo dico anche ai “no ponte” che sono in piazza. Noi abbiamo un programma serio, con le infrastrutture al centro».

Durigon ha anche guardato al futuro politico della città:

«Con Neri e con la nostra squadra guardiamo alle regionali, ma presto ce la andremo a prendere questa città».

La squadra del collegio Sud

Dal palco sono stati presentati i candidati del collegio Sud: Giuseppe Gelardi, Giuseppe Mattiani, Caterina Capponi, Demetrio Daniela, Armando Neri, Francesco Sarica e Annamaria Stanganelli. Applausi in particolare per Sarica, con un ringraziamento a Giuseppe Scopelliti definito da Durigon «un insegnante di politica, una marcia in più».

Non è mancato un omaggio al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, definito da Durigon «una macchina da guerra».

Mancuso: “La Lega può cambiare la Calabria”

Mancuso, intervenuto subito dopo, ha ringraziato il sottosegretario:

«Grazie a Durigon, vero motore, e ai colleghi candidati che hanno deciso di metterci la faccia. Questa presenza massiccia dimostra che il nostro lavoro viene capito. La Lega può cambiare le sorti della Calabria. Sono finiti i pregiudizi: viva la Lega, viva Reggio e la Calabria».

Toccalini e i giovani: “La Calabria non merita l’emigrazione sanitaria”

Sul palco anche il deputato Luca Toccalini, affiancato da un gruppo di giovani reggini con la maglia della Lega:

«I giovani qui vogliono costruire famiglia e futuro. Stiamo lavorando a una proposta di legge per portare la tassazione degli under 30 sotto il 5%. Abbiamo già ottenuto l’abolizione del numero chiuso in medicina, che bloccava tanti ragazzi. Io sogno una Calabria con turismo vero, non emigrazione sanitaria. Qui si pagano le scelte sbagliate della sinistra. Domenica e lunedì non basta votare Occhiuto: serve dare fiducia alla Lega, che metterà i giovani al primo posto».