DVNO Festival: i look al top per l’evento dell’estate reggina

di Laura Maria Tavella– Manca poco all’ evento dell’estate reggina più atteso dagli appassionati di musica elettronica e non: il DVNO Festival è uno degli appuntamenti da non perdere e noi di Citynow.it vogliamo darvi alcune dritte per dei look al top.

I Must Have.

Assolutamente sì a shorts per le donne, alle salopette, sia per donna che per uomo, e ai bermuda, per gli uomini.

Sì anche ad abiti lunghi, purchè siano di cotone, magari a righe, nello stile “marinaio” che va tanto di moda quest’anno.

No, invece, ad abiti lunghi di qualsiasi altro tessuto: è un Festival della musica elettronica, non un matrimonio.

Per lo stesso motivo, no ai tacchi: scomodi, per restare in piedi 12 ore e poco pratici. Via libera, quindi, alle amate Converse o agli stivali estivi .

Per un look più ricercato, il gilet in jeans, anche per gli uomini, si rivela la scelta più cool; in alternativa, per le donne, il gilet con le frange, accompagnato da short e crop top.

Se il gilet non fa per voi, potreste riproporre le frange in una tracolla: comoda e versatile, si presta perfettamente per l’occasione.

Per gli uomini, bandite le camicie: riservatele alle feste nei lidi. Sì, invece, a tshirts stampate o con disegni geometrici.

Da non dimenticare, gli accessori: sia per donne che per uomini, bracciali coloratissimi e occhiali da sole di ultima tendenza completeranno il vostro outfit.

Ultimo consiglio: la vostra personalità. Il look più riuscito rimane sempre quello più naturale.