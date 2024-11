Eccellenza e qualità: l’Hamburgeria a Reggio Calabria è ora anche vegan

“La nostra idea è di reinventare l’hamburger, nobilitandolo attraverso l’impiego di materie prime di alta qualità. E’ la nostra speciale attenzione a questi dettagli che fa di un semplice hamburger…un GOURMET BURGER!”

E’ questa la filosofia su cui si basa l’Hamburgeria, noto locale a Reggio Calabria, gestito dalle due giovanissime titolari, le sorelle Federica e Alessia Geria.

Il ristorante, nella centralissima via De Blasio n. 3, confortevole ed attentamente curato nel design, offre una vasta scelta di carni selezionate: Black Angus argentino, Fassona piemontese, Bufalo americano, Pollo, Chianina toscana, il pregiatissimo Kobe e Cinghiale, da arricchire con i sapori di ingredienti freschi e genuini, scelti tra un’ampia varietà di formaggi, verdure, salse e tanto altro.

La particolarità sta nella totale personalizzazione dell’hamburger: partendo dal taglio di carne che preferisce, il cliente scatena la propria fantasia, combinando tra loro i vari condimenti, per creare il panino dei suoi sogni!

Il risultato è quello di un gourmet burger, che valorizza a pieno le straordinarie risorse gastronomiche del territorio italiano. Una fantastica unione tra made in Italy e Stati Uniti, un mix tra l’idea del super panino ripieno e le materie prime d’eccellenza del nostro Paese.

L’Hamburgeria, già noto per i suoi hamburger di carne, amplia ora l’offerta, proponendo un prodotto particolare: saporitissimi hamburger a base di soia, seitan o spezie di cajun, in grado di soddisfare il palato e la mente dei tanti vegetariani e vegani che nella loro scelta di vita non vogliono rinunciare al gusto, ma anche di sollecitare la curiosità dei “carnivori” più convinti!

“Lavoriamo con l’obiettivo di stupire e soddisfare i nostri clienti al 100%, ma soprattutto di farli divertire, giocando con i loro gusti e desideri e incontrando un mondo variegato di persone con le quali trascorrere una piacevole serata, magari, perché no, da immortalare in una foto da postare sulla pagina Facebook del locale. Cerchiamo perciò di non fermarci mai e rinnovarci sempre. Oggi ad esempio proponiamo questa speciale alternativa, fatta di sapori nuovi ma altrettanto ricchi e stuzzicanti. Che siate vegetariani o no, vi invitiamo a scegliere ed assaggiare anche le novità del nostro menu…non ve ne pentirete!”

CityNow.it consiglia l’Hamburgeria per trascorrere una bella serata e gustare una reinterpretazione tutta italiana del celebre panino statunitense.

