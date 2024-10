Eccellenze tra i diplomati 2017 al Boccioni-Fermi di Reggio Calabria

Si è concluso sotto i migliori auspici l’anno scolastico 2016/2017 all’I.I.S. “Boccioni-Fermi”. Tra i diplomati nei vari indirizzi di studio dell’I.I.S. guidato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Rita Galletta, si registrano cinque eccellenze, tra cui studenti stranieri che rappresentano un fiore all’occhiello per la scuola che da anni realizza progetti di inclusione e di integrazione multiculturale.

Un traguardo di tutto rispetto dunque per alcuni alunni dell’Istituto, frutto di un percorso formativo consolidato nel tempo, promosso e coordinato dal corpo docente in forza alla scuola, e che ha visto altresì gli studenti del triennio impegnati in stage, progetti e concorsi regionali e nazionali, nonchè tirocini di alternanza scuola-lavoro, che hanno determinato l’acquisizione di requisiti di alto livello, in termini di conoscenze disciplinari e competenze professionali.