Ecco come si prepara l’insalata di pollo ‘speciale’

In questi giorni mi è capitato spesso di andare a pranzi e cene a casa di amici e molti, in vista dell’imminente arrivo dell’estate, mi hanno sollecitato nella creazione di ricette più light. L’insalata di pollo è una ricetta light velocissima da preparare, perfetta per i vostri pranzi in spiaggia, ma anche per chi vuole depurarsi!

Ricca di ingredienti leggerissimi che vi faranno mantener fede alla vostra dieta!

La ricetta

INGREDIENTI

1 petto di pollo,

1 vasetto di yogurt greco da 250 gr.,

1 limone,

1 mela (meglio renetta o williams),

prezzemolo,

70 gr di mandorle a lamelle,

1 cucchiaino di miele,

1 cucchiaino di senape,

1 cespo di lattuga tipo iceberg,

1 costa di sedano,

sale e pepe bianco a piacimento.

PREPARAZIONE

Per prima cosa faccio cuocere alla griglia, o in una pentola antiaderente, il pollo senza aggiungere olio o altri condimenti. Quando è ben cotto lo taglio a listarelle sottili. Trito finemente il prezzemolo. In una ciotola verso lo yogurt, aggiungo il succo di mezzo limone, il miele, un cucchiaino di mostarda di Digione e il prezzemolo tritato. Mescolo il tutto per bene e con la salsa condisco il pollo: aggiungo quindi le mandorle, la costa di sedano pulita e la mela tagliata a fettine piccoline. A vostro piacimento aggiungete un pizzico di sale e pepe. Infine lavo e pulisco l’insalata e la taglio a listarelle: metto e le foglie tagliate in una ciotola e verso su di essa il pollo condito con lo yogurt e gli altri ingredienti.

Ripongo in frigo per almeno due orette.

Buon appetito!

Tutti gli ingredienti provengono da BIOAGRI a Km0.