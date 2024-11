Ecco i dettagli per l’atteso concerto di Paolo Conte. Pegna: “Piazza Castello può diventare un teatro estivo stabile”

Resi noti i dettagli organizzativi dell’unico concerto al Sud dell’”International Tour 2016” di Paolo Conte con la sua Orchestra del prossimo 28 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, evento che si preannuncia oltre che unico anche irripetibile, visto il calendario di concerti del cantautore piemontese amato e richiesto in tutto il mondo.

Confermata l’Orchestra, con i suoi dieci eccezionali musicisti: Nunzio Barbieri, chitarra, chitarra elettrica, Lucio Caliendo, oboe, fagotto, percussioni, tastiere, Claudio Chiara, sax alto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere, Daniele Dall’Omo, chitarra, Daniele Di Gregorio, batteria, percussioni, marimba, piano, Luca Enipeo, chitarra, Massimo Pizianti,fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere, Piergiorgio Rosso, violino, Jino Touche, contrabbasso, chitarra elettrica, Luca Velotti, sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto.

“Nell’allestimento – ha detto il promoter Ruggero Pegna – si seguirà l’esperienza perfettamente riuscita dello scorso anno per il concerto di Caparezza. Il palcoscenico, interamente coperto, sarà montato il giorno precedente a ridosso della parete del Castello. Nel piazzale pavimentato saranno sistemate circa ottocento poltroncine tutte numerate. La loro sistemazione è affidata a tecnici specializzati, in modo da realizzare un vero confortevole teatro all’aperto, che potrà godere della suggestiva cornice scenografica del Castello Aragonese. All’interno del Castello saranno sistemati i camerini. Tutta la piazza – continua Pegna – sarà completamente chiusa a valle da ogni via di accesso con barriere orsogrill presidiate e all’interno, a partire dal giorno precedente, sarà vietata la sosta di qualsiasi mezzo. L’ingresso pedonale all’interno sarà consentito a partire dalle ore 19.30 solo da via Marvasi, affluendo da via Cimino, esclusivamente ai possessori dei biglietti. Su via Cimino, al lato del Castello, sarà sistemata la biglietteria per il ritiro dei biglietti prenotati o acquistati online tramite Ticketone.

Una barriera anti visuale alta sei metri, presidiata come ogni punto della piazza, sarà collocata all’imbocco di via Acri. Nell’area sono previsti servizi igienici, di ristoro e di assistenza sanitaria. Altri servizi igienici, in caso di ulteriori necessità, saranno disponibili nella scuola adiacente. Personale di accoglienza sarà a disposizione degli spettatori per fornire indicazioni e assistenza per ogni necessità. Sottolineo – ha concluso Pegna – l’intenzione di realizzare un vero teatro all’aperto con posti a sedere limitati e tutti numerati. I prezzi e i settori sono quattro, ognuno di sole dieci file, in modo da garantire compattezza alla platea, nonché visuale e acustica perfette da ogni punto. Al momento dell’acquisto del biglietto, sia online sia nei punti prevendita, è possibile visionare la pianta dei posti ed effettuare la propria scelta. Per tutte le informazioni – precisa Pegna – basta telefonare al nostro numero 0968441888, sempre disponibile.

Sono certo – conclude il promoter – che questa esperienza sarà così affascinante da consigliare la trasformazione estiva stabile di Piazza Castello in un vero anfiteatro appositamente allestito.”

L’evento fa parte della trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio, che lo anche inserito nel programma di “LuglioinJazzLive” e “Alziamo il sipario”, entrambi i progetti partecipanti al bando Regionale per “Iniziative Culturali 2016”.

Paolo Conte è senza dubbio il musicista e cantautore italiano più noto e acclamato al mondo. Sono suoi alcuni dei più grandi successi di sempre, scritti anche per altri big della canzone: “La coppia più bella del mondo” e “Azzurro”, cantate anche da Adriano Celentano, “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli), “Tripoli ‘69” (Patty Pravo), “Messico e Nuvole” (Enzo Jannacci), “Genova per noi” e “Onda su onda” (Bruno Lauzi) e moltissimi altri, fino ai quindici brani inediti dell’ultimo album “Snob”, prodotto da Rita Allevato per Platinum, pubblicato un anno e mezzo fa.

I biglietti sono in vendita nei punti abituali e Ticketone ai seguenti prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita: Poltronissima Gold € 97,00 (prime dieci file), Poltronissima € 86,00 (da fila 11 a 20), Poltrona A € 69 (da fila 21 a 30), Poltrona B € 55 (da fila 31 a 40). Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it. L’ elenco punti vendita è il seguente.

(Per motivi di ridotta capienza, per questo evento non saranno disponibili biglietti omaggio e non saranno valide tessere di alcun tipo).