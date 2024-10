Eclissi di luna: occhi al cielo per l’evento astronomico dell’anno

É stato definito l’evento astronomico dell’anno ed è ormai quasi alle porte. Questa sera, martedì 16 luglio, occhi al cielo per osservare lo spettacolo dell’eclissi di luna.

Una semplice coincidenza se, proprio oggi, si festeggia il 50° anniversario dello sbarco di Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna.

L’evento, nuvole permettendo, sarà visibile in tutta Italia a partire dalle ore 20:40, quando la luna sorgerà all’orizzonte. Quest’ultima entrerà nel cono d’ombra attorno alle 22:00, mentre l’apice sarà visibile solamente alle 23:30.

Non tutta la faccia della luna sarà visibile, in quanto si tratta di un’eclissi parziale, visibile ad occhio nudo anche se, per apprezzarla al meglio, è consigliabile l’utilizzo di un binocolo o di un telescopio. Grazie all’eclissi la luna si tingerà di rosso. Il fenomeno avrà termine verso le 02:00 di notte.

Attenti a non perderla, la prossima eclissi sarà infatti tra due anni.

Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha diffuso sul suo account Twitter un’interessante animazione realizzata da Mauro Messerotti, ricercatore all’Inaf di Trieste, che permette di farsi un’idea chiara di ciò che accadrà oggi.

