Natale al Parco: entra nel vivo il programma natalizio a Ecolandia

Entra nel vivo il programma natalizio alla fortezza di Arghillà. Il parco cittadino più a nord del perimetro urbano lancia per le prossime domeniche e non solo, una serie di proposte ludiche e culturali pensate per gli ospiti di ogni età.

Il mercoledì (9, 16, 23 dicembre ed, eccezionalmente, lunedì 4 gennaio) andrà in scena “Gusto&jazz” all’Attrattoria. A partire dalle 18.30 fino a tarda serata, incontri, presentazioni di libri a tema e ovviamente buona musica.

Venerdì 11 sempre l’AtTrattoria farà da cornice alle ore 19.30 alla festa del vino in compagnia del sound dei Kalanthos.

Nei finesettimana altri eventi diversi sono stati organizzati per favorire la socializzazione e la partecipazione.

Si comincia la prossima domenica 13 dicembre. Il laboratorio entomologico “Esapodia” organizzerà alle ore 11.00 e alle ore 15.00 un workshop per bambini dal titolo “Insetti maxi taglia: i giganti del microcosmo”. Durante la mattina, con inizio alle ore 10.00, si svolgerà in piazza d’armi un convegno sui risultati del forum di Parigi sui cambiamenti climatici. Per l’occasione l’ingresso al parco è gratuita mentre la partecipazione al workshop sugli insetti è a pagamento.

Sabato 19 dicembre il primo “Cast to Cast” cittadino. Alle ore 10.00, visita guidata al Castello aragonese e, a seguire, un collegamento in pullman Gt con la Batteria Gullì, cuore monumentale di Ecolandia, per comprendere in compagnia del prof. Franco Arillotta, la storia e l’evoluzione parallela di due strutture nate come luoghi chiusi di difesa e tramutatesi in luoghi aperti di cultura. Sempre sabato 19 dicembre, la “Notte bianca del Risiko”. A partire dalle 23.00 un torneo pensato per i ragazzi disposti a misurarsi con il più celebre gioco di strategia insieme a un suggestivo giro in zattera del fossato per sfidare freddo e buio.

Domenica 20 dicembre “Entomologi per un giorno” alle ore 11.00 e alle ore 15.00 mentre, sempre alle ore 15.00 i bambini potranno partecipare a “Costruiamo musica” il workshop musicale organizzato da Tonino Nunnari per realizzare strumenti con materiale da riciclo. In un’altra sala del forte alle ore 17.00 saranno proiettati cortometraggi selezionati all’ultima edizione del Pentedattilo Film Festival.

Domenica 27 dicembre, di mattina, alle 11.00 i ragazzi di Abakhi animeranno il parco con giochi di campagna mentre gli entomologi organizzeranno il loro laboratorio con “Gli artropodi: piccoli mostri o grandi meraviglie?”. Alle 15.00 si replica con gli entomologi a cui si affiancherà il laboratorio creativo/culinario di Federica Bellé “Zenzero&cannella: prepariamo i biscotti di Natale”.

Domenica 3 gennaio alle ore 11.00 saranno nuovamente di scena gli animatori di Abakhi e i loro giochi di campagna e gli entomologi che faranno capire come gli insetti sono “innocui, dannosi o molesti ma… indispensabili.” Si replica alle 15.00 con gli insetti mentre Giusi Vazzana animerà un laboratorio creativo dal titolo “La magia delle bolle”. Sempre alle 15.00 finale del torneo di Risiko, nomina dello “Stratega di ecolandia” e premiazione dei vincitori.