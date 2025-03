Reggio, l’attesa è finita. Riapre il Parco Ecolandia

Con l’arrivo della primavera, il Parco Ecolandia è pronto a riaprire le sue porte al pubblico, offrendo un’oasi di relax e divertimento a due passi dalla città. La riapertura ufficiale è fissata per domenica 23 marzo 2025, con una giornata all’insegna delle attività all’aria aperta e dell’intrattenimento per tutta la famiglia.

Un’esperienza unica per grandi e piccini

Ecolandia è un luogo perfetto per trascorrere una giornata all’aperto, immersi nella natura e circondati da attrazioni pensate per soddisfare ogni età. Con 100.000 metri quadri di spazio, il parco offre ampie aree pic-nic, spazi ludici attrezzati e un punto ristoro per una pausa gustosa durante la giornata.

Tra le attrazioni principali, i visitatori potranno divertirsi con il minigolf a 8 buche, il percorso avventura, la teleferica e il jamping, esperienze adatte sia ai più piccoli che agli amanti dell’adrenalina. Per chi desidera dedicarsi allo sport, il parco dispone di un’area attrezzata per attività sportive libere, ideale per allenarsi all’aria aperta.

Orari e informazioni utili

Il parco sarà aperto tutte le domeniche dalle 10:00 alle 18:00, mentre le attrazioni saranno attive dalle 11:00 alle 17:00. Per chi arriva in auto, è disponibile un comodo parcheggio interno.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Parco Ecolandia al numero 375.8906999 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Per il servizio EcoChiosco, il numero di riferimento è 3347507498, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00.

L’attesa è finita: la primavera porta con sé nuove avventure e tanto divertimento al Parco Ecolandia.