“Economix” di UniRC riprende le sue attività per il nuovo anno accademico

Economix, la redazione degli studenti dei corsi di economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, riprende le sue attività per il nuovo anno accademico continuando ad offrire un’ulteriore finestra di dialogo dall’Ateneo verso l’esterno, attuando anche un interscambio di fatti ed idee provenienti da altre istituzioni locali e non.

La parola chiave del numero in uscita è Sud e la nuova copertina è dedicata ad un grande stilista ed imprenditore reggino: Gianni Versace, di cui ricorre quest’anno il ventennale della scomparsa. Nel pensiero di Versace, Reggio è “il regno dove è cominciata la favola della sua vita” e vorremmo che questo divenisse l’augurio di oggi e, allo stesso tempo, l’affermazione che, domani, potrà appartenere a noi giovani studenti reggini.

L’editoriale è, infatti, una spassionata dedica di incoraggiamento agli aspiranti “economisti mediterranei” che hanno scelto di restare, a cura di una dei fondatori del giornale, Valentina Mallamaci. All’interno, vari articoli degli attuali componenti (Riccardo Tamiro, Demetrio Giordano, Tiziana Logoteta, Elona Peditto) che fungono da spunto di riflessione e approfondimento circa i settori e le situazioni economiche più interessanti del momento: ospiti di rilievo On. Luigi Casero, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Dott. Luigi Feola, Amministratore Luxottica Group.

Novità di questo e dei numeri a seguire sarà la sinergia del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia con gli altri Dipartimenti dell’Ateneo cui per ciascuna uscita sarà dedicato un inserto: l’intento è far nascere una rete fra i diversi ambiti di studio grazie ai collegamenti interdisciplinari che il mondo dell’economia offre. Il primo inserto è stato dedicato al DIIES, a cura di Antonia Russo, che ha portato alla ribalta il tema dell’analisi dei dati nella società moderna, quale mezzo decisivo per rendere l’uomo più consapevole nelle proprie scelte e supportare i cosiddetti processi di “decision-making” aziendali.

Per ulteriori informazioni e restare aggiornati sulle nostre attività, vi invitiamo a visitare le nostre pagine social Facebook ( https://www.facebook.com/EconomixUniRC/ ) e Twitter ( https://twitter.com/economix_unirc ) e a breve sarà online anche il nostro sito web!

Il nuovo numero di Economix è disponibile anche online QUI