Reggio e la ‘rivoluzione’ delle strade: il punto sui lavori in corso e i cantieri programmati

Numerosi gli interventi in corso in diversi quartieri della città, tanti altri partiranno nei prossimi mesi. L'elenco completo

La manutenzione delle strade a Reggio Calabria è, da sempre, un tasto dolente. Il programma “Strada Facendo” presentato ieri dall’amministrazione comunale sembra, però, voler imprimere un cambiamento.

Un piano straordinario suddiviso tra lavori conclusi e in corso e cantieri programmati, che mira ad illustrare ai cittadini cosa si è fatto, cosa si sta facendo e cosa si farà ed in che modo vengono reperite e spese le somme destinate alla viabilità.

Quali sono i lavori in corso

Attualmente, numerosi cantieri sono attivi in vari quartieri della città. Ogni area coinvolta rappresenta un tassello fondamentale nella rinascita delle strade reggine.

Tra gli interventi più rilevanti, spiccano quelli in corso a Catona, dove si stanno consolidando le reti stradali e regimando le acque piovane in via Concessa e via Giardini.

A Pentimele, si sta intervenendo per riqualificare la strada di accesso alle fortificazioni, un’opera attesa da tempo e di grande importanza turistica. Nella stessa zona si sta lavorando per mettere in sicurezza la viabilità in via Lupardini.

Altri lavori importanti sono in corso a Pellaro, dove è in fase di prolungamento il lungomare lato nord, mentre a Bocale si sta migliorando la sicurezza del tratto costiero.

Tutti questi cantieri, anche se portano con sé inevitabili disagi temporanei, sono segni di una città che finalmente ha intrapreso la strada del miglioramento infrastrutturale, un percorso che mira a rendere più sicure le strade, agevolare la viabilità e, soprattutto, restituire ai cittadini la tranquillità di poter percorrere le strade senza timore.

I lavori programmati: una visione per il futuro

Il programma “Strada Facendo” è ampio e, di certo, ambizioso, con numerosi progetti già finanziati e programmati per i prossimi mesi. Si tratta di interventi strategici che toccano diverse aree della città.

Tra i lavori programmati, è previsto un importante intervento a Nasiti per la manutenzione straordinaria della viabilità, con un finanziamento di 300.000 euro, e a Sambatello, dove verranno sistemate le raccolte delle acque bianche con un investimento di 700.000 euro.

Altri interventi riguarderanno la zona di Catona (via Garibaldi), Gallina (località Pirroli) e San Giovanni di Sambatello, tutti mirati a migliorare la sicurezza della viabilità e la gestione delle acque piovane. In particolare, il progetto per San Sperato/San Salvatore prevede un significativo investimento di 800.000 euro per la riqualificazione della zona storica.

Tra le opere più significative programmate, vi sono i lavori a Condera-Terreti, che riceveranno 650.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade, e a Botteghelle, dove verrà sistemata la raccolta delle acque bianche con un finanziamento di 900.000 euro. Infine, un altro cantiere aprirà a Saracinello-Ravagnese, con lavori di manutenzione straordinaria della viabilità che riceveranno un finanziamento di 700.000 euro.

Il resoconto dei lavori conclusi

Diversi lavori, fondamentali per il miglioramento della viabilità cittadina, sono già stati conclusi. Come ad esempio, a Catona (via dei Monti), sono terminati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione, restituendo una viabilità sicura a una delle zone più trafficate dell’area nord della città.

Nella centro storico, vari interventi di pavimentazione e riqualificazione sono stati portati a termine in vie storiche come via Aschenez, via Torrione e via Romeo.

A Santa Venere si è provveduto a sistemare le strade, migliorando la viabilità in un’area periferica ma altrettanto importante.

Un futuro senza più voragini?

Il programma “Strada Facendo” rappresenta un’opportunità per Reggio Calabria di voltare pagina, lasciandosi alle spalle anni di incuria e mancate manutenzioni. Una “rinascita infrastrutturale” non può che migliorare la qualità della vita degli abitanti. La speranza è che questo sia il segnale di una nuova fase per Reggio Calabria, più moderna, sicura e funzionale.