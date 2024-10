Qualità dell’acqua, le coste del reggino in buona salute secondo il report Arpacal

E’ consultabile qui il report 2022 dell’Arpacal che attesta la qualità del nostro mare nei vari punti in città, in provincia e nella nostra Regione rispetto alle acque destinate alla balneazione. Molti i punti classificati ‘E’ ovvero come ‘eccellente’ nella città di Reggio Calabria. In particolare nelle costa jonica e tirrenica.

Nonostante alcuni episodi e alcune segnalazioni giunte in redazione rispetto al mare inquinato, come ad esempio a Marina di San Lorenzo, i dati Arpacal, proprio in riferimento ai punti ‘Torre del Salto‘ e ‘Abitato‘ confermano invece come la qualità risulti eccellente.

Tra gli altri punti in classe ‘E’, la località Condofuri con i punti ‘Boschetto’, ‘Crisapulli’ e ‘Centro’, Bianco, Bocale, Bovalino, Palizzi, Pellaro, Melito P.S., Brancaleone (ad eccezione del tratto ‘Altalia‘) e Bova, ad eccezione dei punti ‘Centro 200 mt est Rada Azzurra’ e ‘Villaggio Costa dei Saraceni’ in classifica indicati con ‘Buona‘.

Ottima la classificazione anche della parte tirrenica. In classe ‘E’ rientra Scilla, Palmi, Bagnara.

Possibilmente da evitare dunque rimane solo, secondo il report Arpacal, il centro cittadino.

Tra tutti il Lido Comunale.