Ballottaggio Reggio, l’elenco delle sezioni per gli elettori non deambulanti

Il Comune ha individuato 22 sedi in cui gli elettori non deambulanti potranno esercitare il loro diritto al voto

“Il Comune di Reggio Calabria rende noto che sono state individuate le sezioni per la votazione degli elettori non deambulanti”.

Lo scorso 20 e 21 settembre, alcuni cittadini avevano segnalato le difficoltà di esercitare il loro diritto al voto. All’attenzione della nostra redazione, in particolare, era giunta la storia di una signora costretta a votare nel piazzale antistante il suo seggio di riferimento.

Una triste scena che al ballottaggio, a quanto pare, non si ripeterà. Secondo quanto riportato sul sito del Comune, infatti:

“Gli elettori interessati possono votare nelle sezioni indicate previa esibizione della tessera elettorale e attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Provinciale”.

Sono state individuate 12 sedi per la zona Reggio centro, 5 per quella nord e 5 per quella sud.

Per visualizzare l’elenco completo, CLICCA QUI.