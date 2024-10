Sciopero aerei, disagi a Malpensa per i viaggiatori diretti a Lamezia. Voli cancellati anche per Reggio

24 ore di sciopero nei maggiori scali della Penisola. È questo il modo in cui sindacati e lavoratori hanno scelto di accendere i riflettori su di un settore molto colpito dalla pandemia, al quale, però, non è stato concesso di prorogare il blocco dei licenziamenti: quello degli aeroporti.

Sciopero aerei, disagi per i viaggiatori in Italia

E così in un martedì mattina di inizio luglio, con l’Italia in zona bianca ed il turismo che sembrava pian piano ripartire, non sono stati pochi coloro che hanno visto il volo cancellato. Un po’ di fortuna l’hanno avuta, invece, i passeggeri del volo WizzAir di questa mattina che, nonostante disagi e ritardi sono riusciti ad imbarcarsi per raggiungere Lamezia Terme.

L’elenco dei voli cancellati da Alitalia

Soltanto Alitalia, tra ieri e oggi è stata costretta a cancellare 143 voli mentre le altre compagnie non rendono disponibile un elenco dei voli cancellati quindi occorre controllare direttamente la situazione del proprio volo sulla propria area riservata. Presenti diversi collegamenti con Reggio Calabria e Lamezia.