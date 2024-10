Eletta Miss Città di Tortora. Sabato 15 luglio tappa a Le Castella di Isola Capo Rizzuto

È Eva Greco (con il numero 9), la prima classificata con la fascia Miss Città di Tortora, eletta nella tappa che si è svolta a Tortora (Cosenza), sul palco sito nell’Anfiteatro di Piazza Stella Maris sul Lungomare di Tortora Marina. Altre sei fasce sono state assegnate nel corso della serata più due speciali. Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa che sarà sabato 15 luglio a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Eva ha 20 (è alta 1.74 ), ed è di Marano Marchesato, Comune a pochi chilometri da Cosenza, studia Scienze della nutrizione. «Vorrei diventare una nutrizionista – racconta la neo Miss Città di Tortora – meglio se una ricercatrice in laboratorio. Da Miss Italia mi aspetto di vivere una bella esperienza e dei bei ricordi da portarmi dietro tutta la vita. Se il concorso mi offrisse la possibilità di lavorare nello spettacolo mi piacerebbe fare la presentatrice perché mi piace cantare e mi piace intervistare».

Altre sei le fasce attribuite nel corso della serata di Miss Italia: al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza si è classificata Alessandra Telli; terzo posto per Gennifer Cavaliere eletta Miss Equilibra. Al quarto posto, con la fascia di Miss Tricologica, si è classificata Sara Pierri; quinto posto e fascia di Miss Alpitour per Alessia Spanò; Francesca Cannitelli è invece Miss Dermal institute al sesto posto mentre settima posizione e fascia di Miss Interflora per Michela Bonaccorso.

Per la serata di Tortora sono state inoltre consegnate altre due fasce speciali degli sponsor: Miss Panificio San Quaranta è Caternina Mandarano mentre Miss 2G Arredamenti è Adelina Siani.

La serata, sesta tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Italia Caruso (finalista nazionale di Miss Italia 2001), e ha visto una giuria composta dalla presidente Rachele Ciponte; dal segretario Angelo Scorzo; dagli assessori comunali Annamaria Olivo (che ha la delega alla Cultura), e Biagio Praino (responsabile del Commercio); dal consigliere comunale delegato allo Spettacolo Sergio Tranchino; dalla cantante Cecilia Cesario; da Mariangela Forestiero agente regionale del concorso Miss Italia in Basilicata; per Tricologica Maddalena Lacava di “New immagine” di Marilena e per Dermal Olga Battipaglia di Oasi benessere.

La serata, (la cui regia è curata da Luigi Dalife), è stata molto partecipata grazie ad pubblico che ha riempito l’anfiteatro di Tortora Marina e che ha visto l’esibizione di Serena Bucca di Pagliassi.it con i suoi bellissimi giochi di luce, la sfilata delle miss già elette in queste selezioni ovvero MariaFrancesca Guido che ha vinto la fascia La Primavera del cinema italiano, Miss Città di Aprigliano Marzia Romeo e Miss Città di Cosenza Ilaria Giancola. Spazio inoltre per la voce del bravissimo Alfredo Bruno che ha cantato i brani “L’amore fa bene se noi stiamo insieme”, “Stupido universo” e “L’amore ha sempre ragione”.

Durante la serata è stato proiettato il monologo, scritto da Paola Cortellesi, recitato dall’attrice Maryna contro la violenza sulle donne. Il tema, insieme alla lotta al bullismo e cyberbullismo, è al centro della campagna sociale di Miss Italia Calabria. Proprio il secondo video sul bullismo ha visto protagonista l’attrice cosentina Larissa Volpentesta.

«Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questa serata e, soprattutto, grazie alle ragazze che partecipano alla selezione del concorso perché ci mettono un grande entusiasmo. Ringrazio anche i loro primi sostenitori che sono i genitori che le seguono e sostengono più di chiunque» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la serata di sabato 15 luglio alla Baia degli dei nella frazione Le Castella a Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone.

«Siamo orgogliosi di essere già partiti sul finire del 2016 con le nuove selezioni – afferma Linda Suriano, agente regionale del concorso – abbiamo ideato un’edizione piena di novità. Punteremo, anche questa, volta sulla cultura, l’arte e l’amore verso la nostra terra – e aggiunge – abbiamo creato nuove sinergie e collaborazioni con professionisti della comunicazione». A seguire il concorso, infatti, la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione in onda su ben 15 radio. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». Il concorso ha un nuovo look e una nuova scenografia continuando a guardare a importanti temi sociali. La Carlifashionagency durante le serate di Miss Italia 2017 vuole lanciare un messaggio sociale che dica “no” al femminicidio, al bullismo e cyberbullismo e proietterà, ad ogni eventi, alcuni spot di sensibilizzazione sui temi. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità, Miss Italia non dimentica infatti il sociale e la cultura.