Elezioni Calabria 2020. Meloni: ‘Cambieremo le sorti di questa terra’

In conferenza stampa, è intervenuta questa mattina Giorgia Meloni, che ha cosi commentato i risultati delle Elezioni Regionali in Calabria.

“Vittoria straordinaria del centrodestra in Calabria. Faccio i complimenti a Jole Santelli alla quale auguro un buon lavoro. La Calabria merita di più e noi cambieremo le sorti di questa terra. La Calabria dice a gran voce che c’è un Sud che chiede sviluppo e di competere ad armi pari. Chiede infrastrutture per dimostrare il proprio valore. Fratelli d’Italia è stato il primo partito ad affermarlo, e sono fiera che i cittadini della Calabria abbiano accolto la nostra idea. Saremo coerenti nel sostenere il lavoro di Jole Santelli. FdI c’è con grande responsabilità. Saremo presenti in Calabria nei prossimi giorni, mesi e anni.”