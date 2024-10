Comunali nel reggino, sorpresa a Bagnara: Pistolesi è il nuovo sindaco

Testa a testa avvincente a Bagnara, alla fine la spunta (con un pò di sorpresa) il candidato civico Adone Pistolesi. Sconfitto l’altro candidato Mario Romeo, sostenuto dal centrodestra. Pistolesi con il 57% (contro il 43% di Romeo) l’ultimo dato aggiornato.

“E’ una vittoria del popolo, sono felicissimo e onorato per questa vittoria. Ringrazio Romeo per i complimenti, ci sarà massima collaborazione per il bene di Bagnara”, le prime parole di Pistolesi.