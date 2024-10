Elezioni comunali, Klaus Davi: ‘Se saremo in Consiglio, porta sbarrata ai clan’

“Se saremo in consiglio comunale a Reggio Calabria la porta per i Clan sarà sbarrata. Ogni atto amministrativo, ogni delibera verrà attentamente vagliata. Di ogni beneficiario di atti amministrativi pubblici analizzeremo curriculum e legami anche con dei legali. Se saremo dentro ogni comportamento dei dipendenti comunali verrà vagliato attentamente e segnalate eventuali stranezze.” Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato dalla Radio Televisione Svizzera Radio Bern.

“Non ho nessun timore reverenziale per queste famiglie. Sono andato in casa loro e ho filmato tutto e mandato tutto in onda. Ho 50 cause in corso con i principali boss, ma me ne frego. Contenziosi con i Pesce, i Tegano, i Labate i Mancuso, I Molinetti e tanti altri ne sono stati annunciati. Anche gli Anello – che tanto contano in Svizzera – mi hanno diffidato per un documentario uscito anche sul quotidiano ‘Blick Zeitung’. La Ndrangheta è tutta falsa.”