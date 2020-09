Elezioni Comunali, Pizzimenti: 'Minicuci una persona preparata per rilanciare la città'

"MINICUCI non è tesserato della Lega! Egli è stato scelto, perché nella coalizione di Centrodestra, - (Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia), - gli accordi democratici hanno assegnato alla Lega la possibilità di scegliere il candidato Sindaco della coalizione".

È quanto dichiara con una nota stampa, il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, che aggiunge: "Salvini, per rispetto alla nostra città, che non ama la Lega, ha scelto MINICUCI, perché: NON È LEGHISTA, NON HA LA TESSERA DI LEGHISTA, ma è una persona preparata (con ben 2 lauree: Giurisprudenza e Scienze Politiche), lo ha scelto anche perché è nato a Melito Porto Salvo, - (praticamente alle porte di Reggio Calabria); - e sin da giovane ha lavorato nella Pubblica Amministrazione quale vincitore di concorso per preparazione - (NON PER RACCOMANDAZIONE), - in qualità di dirigente in moltissimi Comuni italiani, maturando così grande esperienza e conoscenza della "macchina amministrativa", cosa che serve moltissimo ad un Comune come Reggio Calabria, dove Falcomatà ha portato l'Amministrazione di nuovo in predissesto, come di recente la stessa Corte dei Conti gli ha contestato personalmente, impedendo giustamente a Falcomatà, per legge, di spalmare il suo dissesto in 30 anni sulle generazioni future dei Reggini, cioè sui nostri figli e nipoti, che avrebbero dovuto pagare tasse, per ripianare il dissesto provocato da Falcomatà, con spese inutili per la collettività, mentre i Reggini, a causa di Falcomatà, non hanno oggi, non solo l'acqua per una doccia, perché Falcomatà ha un debito di circa 5/6 milioni di Euro con la SORICAL, ma "lottano" anche da 6 lunghi anni con cumuli di spazzatura non raccolta da diverse settimane, perché Falcomatà NON PAGA la Società Avr; e così i netturbini si ritrovano sempre 3 o 4 mensilità di stipendio arretrati e fanno continuamente sciopero!"

"Ed a tal proposito, vogliamo precisare, che parlando con i cittadini, abbiamo constatato, che la propaganda falsa e bugiarda di Falcomatà li ha convinti, che la spazzatura si deve alla chiusura delle discariche della Santelli, NULLA DI PIÙ FALSO, perché la Santelli le discariche le ha aperte più di 3 mesi fà; e poi basti pensare, che la spazzatura per strada, SI DEVE all'inadeguato sistema del porta-a-porta, adottato da Falcomatà da ben 6 LUNGHI ANNI; e tutto ciò mentre FALCOMATÀ SI TRASTULLA IN SPESE PAZZE E NON PRIORITARIE, COME le colonne metalliche di Tre Soldi, costate in realtà ai Reggini oltre un Milione di Euro, mentre i cittadini, ripeto, "agonizzano" perché non hanno l'acqua in casa neanche per l'igiene intima, cosa da far gridare: Vergogna Falcomatà!"

"Ecco, MINICUCI con la sua preparazione amministrativa è l'uomo giusto ed onesto, che ci vuole a Reggio Calabria, perché sa come risolvere i problemi e come "manovrare" correttamente la "macchina Comunale", specie quella di Reggio Calabria in predissesto!"

"Insomma, Salvini ha scelto MINICUCI, di proposito, individuando in lui: una persona preparata, onesta, un Reggino, uno che NON È MAI STATO LEGHISTA E MAI HA AVUTO LA TESSERA LEGHISTA, praticamente l'uomo giusto, che possa essere utile alla città, per risollevarla, uno in grado di risolvere il "nodo" del predissesto, ma senza affondare le mani nelle tasche dei Reggini!"

Ma c'è anche un'altra ragione per cui è necessario MINICUCI alla guida del Comune di Reggio Calabria, ed è la stabilità governativa dell'Amministrazione, poiché, se dovesse tornare Falcomatà, egli sarà sospeso, per la Legge Severino dalla Magistratura, perché gli estremi per una sua certa condanna penale per il brutto affare dell'albergo MIRAMARE, ci sono tutti, quindi Falcomatà dovrà lasciare la carica di Sindaco, ed il Comune verrà GESTITO DAL VICESINDACO CHE SARÀ IN CARICA AL MOMENTO DELLA CONDANNA.

"Chiediamo dunque alla cittadinanza di riflettere e di votare per MINICUCI, persona onesta, qualificata professionalmente, l'unico in grado di risollevare Reggio e di assicurare al Comune stabilità di Governo!"

Conclude Nuccio Pizzimenti.