Comunali Reggio, nasce la lista civica ‘Insieme si può’ a sostegno di Cannizzaro Sindaco

È stato presentato ufficialmente il progetto civico di “INSIEME SI PUÒ”, un’iniziativa che punta a rilanciare la città attraverso un programma concreto, partecipato e orientato ai risultati. “INSIEME SI PUÒ” si propone di costruire una città più efficiente, vivibile e inclusiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, attraverso azioni precise e obiettivi misurabili in tutti i settori strategici.

A rappresentare lo spirito della lista è il presidente Bruno Occhiuto, che dichiara:

“Sono Bruno Occhiuto, presidente della lista civica INSIEME SI PUÒ. Oggi mi presento ai cittadini perché credo che Reggio Calabria necessiti di persone concrete, che vivono i problemi della città ogni giorno e vogliono davvero cambiarli. INSIEME SI PUÒ nasce da un gruppo di amici e dall’idea che solo unendo le forze possiamo costruire una città più vivibile, più giusta e con maggiori opportunità per tutti. Siamo cittadini, professionisti, giovani, accomunati dalla voglia di dare un contributo reale”.

Valori e metodo: partecipazione, ascolto e concretezza

“Il progetto si fonda su alcuni valori chiave: partecipazione, ascolto, territorio, comunità e concretezza. Principi che rappresentano non solo una dichiarazione di intenti, ma un metodo di lavoro quotidiano per affrontare le sfide della città. Reggio Calabria possiede grandi potenzialità, ma anche problemi evidenti: servizi da migliorare, opportunità per i giovani che spesso mancano e una gestione del territorio che può e deve essere rafforzata”.

Le tre priorità della lista “INSIEME SI PUÒ”

Tre le priorità indicate dalla lista:

migliorare i servizi essenziali per i cittadini;

per i cittadini; creare opportunità concrete per giovani e lavoro ;

e ; valorizzare il territorio e il turismo come motore di sviluppo.

In questo contesto, il programma di “INSIEME SI PUÒ” affronta in modo organico temi centrali come mobilità, ambiente, decoro urbano, digitalizzazione, sicurezza, sviluppo economico e accesso ai fondi europei, con interventi mirati e risultati attesi.

“La nostra forza è essere cittadini tra i cittadini. Non promettiamo miracoli, ma presenza, impegno e serietà”.

Il percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la comunità nella costruzione del futuro della città. Reggio Calabria ha bisogno di crederci davvero. E noi ci crediamo: INSIEME SI PUÒ.