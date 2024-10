Comunali Reggio, centrodestra abbottonato. Imbalzano: “L’alternativa a Falcomatà sarà premiata dai reggini”

La notte non ha portato consiglio a Matteo Salvini. Almeno per ora. La giornata di ieri, considerata cruciale dagli addetti ai lavori, ha prodotto l’esclusione di alcuni nomi dalla rosa dei papabili candidati a sindaco. In corsa, per la scelta finale del leader del carroccio sarebbero Antonino Minicuci e Angela Marcianò, anche se tutti gli indizi portano al burocrate melitese.

Leggi anche

Proprio l’ex direttore generale del Comune di Genova è da qualche giorno in città. Ha già preso casa in centro e si sta dedicando ad alcuni incontri informali.

“Sono in città per calmare le acque e prendere un pò di aria reggina”

aveva detto ai microfoni di CityNow non più di un paio di giorni fa. Da allora però della tanto agognata ufficialità neanche l’ombra. Ma solo discussioni, incontri, veti, trattative estenuanti.

Proprio questa mattina, nella consueta passeggiata sulla via principale della città, in compagnia del referente reggino della Lega, Emiliano Imbalzano, Antonino Minicuci ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. D’altro canto, nella posizione in cui suo malgrado si sta ritrovando ogni parola potrebbe essere… usata contro di lui.

Dunque, bocche cucite e respiri profondi, in attesa che qualcosa di concreto accada nelle prossime ore.

Siamo invece riusciti a strappare una dichiarazione ad Imbalzano, che continua a mantenere un profilo basso, nonostante le quotazioni di Minicuci siano stabili, ma comunque in rialzo: