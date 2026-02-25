Elezioni a Reggio, Tuccio: ‘Versace nel Polo Civico? Ricostruzione errata’

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, l’avv. Luigi Tuccio interviene e chiarisce rispetto al progetto del Polo Civico unendosi a quanto affermato dal dott. Lamberti Castronuovo.
“Le recenti ricostruzioni giornalistiche che ipotizzano un interesse del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace nei confronti del Polo Civico impongono una precisazione chiara, non solo per smentire interpretazioni inesatte, ma soprattutto per ribadire il senso politico profondo del progetto che stiamo costruendo.
Il Polo Civico, nella mia personale concezione, nasce dalla necessità di dare risposta alla crescente crisi di credibilità della politica cittadina maturata nell’ultimo decennio. Non si tratta di un contenitore elettorale né di uno spazio destinato a riorganizzare equilibri esistenti, ma di un percorso civico autonomo che intende segnare una reale discontinuità rispetto ai modelli amministrativi e politici che hanno caratterizzato la recente storia della città”.
Prosegue Tuccio.
“In questa prospettiva, appare evidente come non vi sia alcuna interlocuzione né convergenza con figure politiche riconducibili alle esperienze istituzionali che rappresentano proprio quella stagione che il Polo Civico intende superare.
Il rispetto istituzionale verso chi ricopre ruoli pubblici resta doveroso, ma non può essere confuso con una condivisione di visione o di progetto”.
“Il Polo Civico -afferma Tuccio- non nasce per accogliere chi cerca nuove collocazioni, ma per aggregare energie nuove, competenze e cittadini che vogliono ricostruire fiducia e credibilità nella vita pubblica reggina.
Chiunque guardi a questo percorso deve farlo nella consapevolezza che si tratta di una proposta alternativa e non di una prosecuzione, sotto altra forma, delle esperienze politiche del passato recente”, conclude Tuccio.