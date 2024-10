Elezioni Comunali, Sinistra Italiana: ‘Con Falcomatà una nuova stagione per la città’

Si infoltisce lo schieramento dei sostenitori di Giuseppe Falcomatà al prossimo ballottaggio per l’elezione del primo cittadino di Reggio Calabria. E’ quanto è scaturito da un incontro avuto dal candidato sindaco del centrosinistra con una delegazione di Sinistra Italiana guidata dal coordinatore cittadino Franco Le Pera e composta da Maria Pia Callea, Giuseppe Caracciolo, Giuseppe Infortuna e Giuseppe Sciarrone.

Nel ribadire alcune loro osservazioni critiche nei confronti di alcune scelte adottate dall’Amministrazione Comunale uscente, i rappresentanti di Sinistra Italiana hanno riconosciuto che per operare un efficace rilancio della città è necessario rafforzare l’area progressista allargandola, attraverso la ricerca di convergenze ideali e programmatiche, a sempre nuovi contributi politici e culturali. In particolare sul piano squisitamente amministrativo è stato chiesto a Giuseppe Falcomatà, una volta eletto, l’impegno a riportare alla gestione diretta del Comune i servizi pubblici essenziali (come il servizio di nettezza urbana o quello delle manutenzioni delle reti idriche, fognarie, stradali), nonché una rinnovata attenzione alle periferie partendo dal ripristino delle rappresentanze politiche decentrate nei quartieri, un tempo affidate alle circoscrizioni.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha espresso apprezzamento per lo spirito costruttivo con cui i suoi interlocutori hanno manifestato le loro perplessità ed avanzato le proposte, rassicurandoli sulla sua totale condivisione delle richieste ricevute.

L’auspicio unanime dei convenuti è che dalla vittoria di Falcomatà al ballottaggio possa prendere avvio una nuova stagione di crescita per la città di Reggio Calabria.

Firmato: Sinistra Italiana