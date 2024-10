Elezioni europee 2019: le Acli di Reggio Calabria invitano ad un voto consapevole

Il 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee.

Il risultato delle elezioni non implica l’esistenza stessa dell’Europa, ma avrà sicuramente ripercussioni sul futuro dell’Europa.

Le Acli provinciali di Reggio Calabria aderiscono al manifesto delle Acli nazionali “Animare l’Europa”, nato per dare fiducia ai partiti e ai candidati che sostengono quest’Unione europea, riformandola, respingendo le formule sovraniste e populiste.

Le Acli credono in un’Europa che sia ancora luogo di pieno e libero sviluppo della persona umana e della comunità, in ogni sua dimensione, sia essa economica, culturale, religiosa e civile. Le Acli credono in un’Europa che sappia coltivare una memoria, per essere ciò che appartiene alla sua più vera anima. Anche per questa memoria, le Acli ritengono che i sacrifici fatti per la difesa dei propri confini, siano oggi da trasfigurare in sacrifici per la condivisione della stessa terra, degli stessi processi sociali e normativi.

Per questo motivo, le Acli rigettano ogni tentazione di semplificare un’azione politica, riducendola a sola questione finanziaria e burocratica, e rigettano ogni sovranismo e ogni altra tendenza politica che cerchi di indebolire la volontà unitaria, ogni chiusura, soprattutto culturale, perché una società aperta e laboriosa è la miglior garanzia per un avvenire di pace e sviluppo. Le Acli chiedono ai governi europei di rafforzare l’Europa sociale attraverso l’applicazione del pilastro sociale europeo e di mettere al centro il lavoro come strumento di crescita relazionale e culturale della comunità, investendo su nuove tutele per le giovani generazioni.

Le elezioni sono un momento importante di democrazia e il diritto di voto va esercitato dai cittadini con consapevolezza e responsabilità.

Informarsi, ascoltare dalla voce dei candidati, i loro progetti e la loro visione, è fondamentale per scegliere i politici che dovranno rappresentarci al Parlamento europeo.

Le Acli provinciali di Reggio Calabria invitano, dunque, tutti i cittadini, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, a votare candidati e partiti che abbiano a cuore i principi che sono stati enucleati e che sono a fondamento della visione e della missione aclista.