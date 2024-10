Elezioni europee, Lucia Anita Nucera: “Superiamo gli egoisimi nazionali, serve un cambiamento”

“Serve un cambiamento profondo per costruire un progetto in cui tutti gli europei possano identificarsi”.

Lo afferma la candidata per la Calabria del Pd alle elezioni europee del 26 maggio Lucia Anita Nucera.

Questo ci consentirà di valorizzare al meglio le energie, le risorse e le intelligenza del nostro Paese, per rispondere in modo concreto alle nuove sfide sociali, economiche ed ambientali che la società ci pone. E’ necessario superare gli egoismi nazionali che minano i valori e le conquiste che abbiamo faticosamente ottenuto, e consentire maggiore partecipazione ai cittadini attraverso la formazione di istituzioni semplici e comprensibili”.

Nucera prosegue affermando:

“L’Europa è la sola risposta che possiamo dare alla globalizzazione e ai suoi effetti negativi in termini di incertezza sociale, di competizione sleale, di insicurezza personale, che scuotono la vita dei cittadini. In questo senso, il commercio internazionale può essere uno strumento in più per dare forza all’Europa di fronte alle sfide globali. Occorre rafforzare la dimensione sociale e ambientale degli accordi commerciali internazionali e promuovere strumenti quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione”.