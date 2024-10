Elezioni europee 2019, Lucia Nucera: “I giovani sono il nostro futuro”

Lo afferma la candidata del PD per la Calabria alle politiche europee del 26 maggio Lucia Anita Nucera.

“E’ necessario riformare ed ampliare “Garanzia Giovani” per favorire l’accesso delle giovani generazioni alla formazione e al lavoro. La conoscenza, la formazione permanente, la ricerca sono gli strumenti fondamentali per affrontare la sfida dell’innovazione, della trasformazione del lavoro, della sostenibilità, dell’inclusione e della costruzione della cittadinanza europea.

Sui possibili interventi da attuare, Lucia Nucera aggiunge:

”Mi riferisco alla necessità di triplicare i fondi per Erasmus, al garantire il riconoscimento reciproco ed automatico di tutti i titoli di studio e dei periodi di studio all’estero, al raggiungimento della dispersione scolastica sotto il 5%, ai servizi educativi per il 50% dei bambini tra 0-3 anni e per il 100% di quelli tra 3-6, al raggiungimento del 50% di laureati ed al 5% dei PIL dedicato alla ricerca. Infine, mi riferisco anche all’opportunità di attuare in linea con quanto già annunciato dal partito, una E-Card dello studente per accedere in tutta Europa a facilitazioni, prestazioni e servizi”.