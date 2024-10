Minoranze linguistiche, Lucia Nucera: “L’Europa deve tutelare le diversità della Calabria”

Lo afferma la candidata del PD per la Calabria alle elezioni europee del 26 maggio Lucia Anita Nucera.

“In questi anni, mi sono spesa per portare avanti iniziative a sostegno delle tre minoranze linguistiche presenti in Calabria, greca, occitana ed albanese. Le diverse attività che ho promosso sono state rivolte alla tutela ed alla promozione della cultura e delle tradizioni delle minoranze per salvaguardare la loro identità e le peculiarità. Siamo l’unica regione, infatti, in cui sono presenti tre minoranze linguistiche e questa particolarità deve costituire un richiamo forte alle radici della nostra terra.

L’Europa ha un ruolo fondamentale nella tutela e nella valorizzazione delle minoranze linguistiche. Inoltre, l’UNESCO ha proclamato il 2019 anno internazionale delle minoranze linguistiche”.